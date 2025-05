Paura a Sestri Levante, auto centra il dehors di un ristorante in passeggiata

Sestri Levante. Attimi di paura a Sestri Levante, in provincia di Genova, dove nella giornata di domenica 25 maggio un’auto è finita contro il dehors di un ristorante sulla passeggiata della località balneare.

La macchina, un’Audi, per motivi da chiarire, ha sbandato e ha centrato la veranda del noto locale “Il Conte Max”. L’incidente, peraltro, proprio all’ora di pranzo, intorno alle 14, e mentre il dehors era pieno di clienti.

Notevoli i danni alla struttura ma per fortuna nessuno ferito. Le persone che erano sedute ai tavoli più esterni si sono rese conto in tempo dell’auto in arrivo e si sono alzate e messe in salvo.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.