Servizio anticrimine della polizia nel centro storico, scoperti diversi possessori di droga

Genova. Ieri pomeriggio il commissariato Pré, con il reparto Prevenzione Crimine, il team cinofili antidroga, personale della Polfer della stazione Principe e ai militari dell’Esercito, ha coordinato un servizio di controllo del territorio nel centro storico, nelle aree considerate critiche per la frequentazione di spacciatori e consumatori di droga, più volte oggetto di denuncia da parte di cittadini e associazioni.

E’ stata battuta la zona compresa tra la Darsena, via Gramsci, vico Largo, Piazza della Commenda, via di Prè e i caroggi adiacenti, nonché l’area antistante la stazione della metro Principe e capolinea dei Flixbus.

In prossimità dell’ingresso della metro, il cane Leone ha segnalato un 44enne in possesso due involucri di cocaina, e un 29enne, in possesso di otto grammi di hashish. Entrambi sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

In via Gramsci, è stato controllato un marocchino di 40 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova nelle scorse settimane. E’ stato arrestato e portato nel carcere di Marassi dove dovrà scontare una pena di sei mesi di detenzione.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai diversi “distributori H24” che, in quella zona, sono spesso luogo di aggregazione di soggetti molesti e dediti ad attività illecite.

Sempre nella stessa sera, gli agenti del commissariato San Fruttuoso, all’uscita dell’autostrada Genova Nervi, hanno fermato un furgone che circolava con i fari spenti, con a bordo due uomini del posto di 47e 52 anni.

Durante il controllo gli uomini sono parsi entrambi nervosi, facendo presupporre che nascondessero qualcosa; infatti nel vano porta oggetti sono state rinvenute alcune dosi di cocaina, di proprietà del 47enne, denunciato.

In tarda serata, nel ponente genovese, personale dell’U.P.G.S.P. è intervenuto in Piazza Lerda per la segnalazione di una donna che infastidiva gli avventori di un bar; giunti sul posto hanno sanzionato per ubriachezza una 38enne.