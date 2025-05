Servizi 0-6 anni, il 16 giugno personale degli asili in sciopero: “Drammatica carenza di organici”

Genova. Lunedì 16 giugno il personale educativo comunale del servizio per i bimbi da zero a sei anni scenderà in sciopero per l’intera giornata “per protestare contro la drammatica e invariata situazione legata alla cronica carenza di organico educativo ed amministrativo”. Lo annuncia la Fp Cgil Genova.

“La mancanza di personale porta a conseguenze che si ripercuotono sul personale e sui piccoli utenti: l’aumento dei carichi di lavoro e del rischio burnout, l’eccessivo ricorso allo straordinario, la previsione di esternalizzazione di fondamentali servizi come quelli estivi, le problematiche di sicurezza legate a manutenzioni delle strutture scolastiche ed alla fornitura di materiali didattici, le pressioni per eludere le norme contrattuali, sono solo alcuni degli annosi problemi che affliggono il settore”.

“In tutto questo – proseguono – il Comune di Genova non rispetta gli accordi che firma con il sindacato (uno è quello del 25 luglio del 2023 e l’altro è del 3 dicembre 2024) e pubblicizza con grande enfasi poche decine di assunzioni che, come dimostrano improvvise chiusure di interi plessi per carenza di personale, non bastano. Il personale è stanco di questa situazione, i bimbi hanno diritto a un ambiente che sia al massimo delle sue potenzialità e le famiglie hanno il diritto ad essere ascoltate e rispettate.

Durante lo sciopero ci sarà una manifestazione “le cui modalità sono in via di definizione”.