Caos Serie B, la Figc farà disputare i playout il 15 e 20 giugno

I playout si disputeranno dopo il secondo grado di giudizio. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc.

Il consiglio ha in sostanza condiviso la scelta della Lega B sulle date per la disputa dei playout, da posizionare a valle della decisione del secondo grado di giudizio endofederale.

Inoltre è stato deciso all’unanimità di differire al 24 giugno la data ultima per il completamento della procedura d’iscrizione per le 4 società coinvolte (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria), ferma restando la scadenza al 6 giugno per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti e delle ritenute fiscali.

Le quattro squadre coinvolte (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria) potranno effettuare la fideiussione entro il 24 giugno per l’iscrizione ai campionati, mentre per le altre società ci sarà il termine perentorio del 6 giugno. Esclusa definitivamente la possibilità di allargamento della Serie B.

I playout, salvo valutazioni diverse che farà la Lega Serie B, si giocheranno il 15 e il 20 giugno. Lo ha detto lo stesso presidente Gabriele Gravina nella conferenza stampa post consiglio.

Intanto il Brescia ha replicato ad alcuni articoli usciti in questi giorni ribadendo che non è stato ricevuto nessun avviso di irregolarità a marzo a cui non è stato dato peso: “Brescia Calcio ha ricevuto allo stato uno “schema d’atto” (primo e unico atto) da parte dell’Agenzia delle Entrate solo in data 9 maggio 2025, atto che costituisce solo l’apertura di un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e neppure ha natura di formale contestazione e Brescia Calcio, tramite i propri legali, ha già presentato tempestive osservazioni tecniche e si è dichiarata pronta a definire ogni contestazione con successiva surroga anche sotto tale profilo nei diritti restitutori in danno della società che ha truffato il club”.

Il Brescia Calcio dichiara di essere “in regola con il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e definirà secondo legge le contestazioni avanzate dal Fisco con riguardo non a detti aspetti che sono regolari, ma ai crediti acquistati che sono stati contestati e ha già avviato tutte le azioni di tutela in ogni sede competente”.