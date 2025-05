Serie B, Brescia deferito come previsto e Sampdoria alla finestra

La procura federale ha deferito al tribunale federale nazionale sezione disciplinare il Brescia, come era probabile.

Dopo la segnalazione del Covisoc e la presentazione della documentazione da parte della società lombarda a seguito di segnalazioni della Covisoc legate a violazioni di natura amministrativa, la procura ha emesso una nota in cui specifica che sono stati deferiti Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, rispettivamente presidente e consigliere delegato della società Brescia Calcio spa, per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria.

Deferito anche il Trapani, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere stato truffato dalla stessa società da cui il Brescia ha acquistato crediti d’imposta risultati poi inesistenti: Valerio Antonini e Vito Giacalone, rispettivamente amministratore unico e procuratore della società F.C. Trapani 1905 srl, sono stati deferiti per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria.

La giustizia sportiva procede di solito molto velocemente e a brevissimo potrebbe già arrivare la sentenza di primo grado. Il club di Cellino rischia una penalizzazione di -4 punti e quindi la retrocessione in Serie C. Nel frattempo domani è prevista un’assemblea di Lega B in cui si parlerà anche di tutta questa vicenda.

La Sampdoria resta alla finestra, al momento in silenzio dopo il comunicato di ieri rivolto però alle illazioni su presunti favoritismi, in attesa di capire cosa succederà. Potrebbe essere lei a disputare i playout contro la Salernitana. I campani stanno invece portando avanti la battaglia per la sospensione definitiva dei playout.