Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Genova per l’ultima tappa della Amerigo Vespucci

Genova. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà a Genova per la seconda volta due mesi e mezzo: l’occasione è l’approdo della Amerigo Vespucci, la “nave più bella del mondo“, che proprio nel capoluogo ligure chiuderà il suo tour mondiale.

L’appuntamento è per il 10 giugno, la giornata della Marina Militare. Dopo quasi due anni in giro per il Mediterraneo, la Vespucci arriverà a Genova, dove resterà per una decina di giorni, per una grande festa cui parteciperà appunto anche Mattarella.

Il capo dello Stato accoglierà il veliero e il suo equipaggio, partiti proprio da Genova nel 2023 per un giro del mondo in 30 Paesi, in mattinata, per poi ripartire alla volta del Lussemburgo.

L’ultima visita di Mattarella nel capoluogo ligure risale al 25 Aprile per la partecipazione alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione.