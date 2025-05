Alla Scuola di Robotica un career day per ristorazione, turismo e alberghi

Genova. CFLC, ente accreditato in Liguria per la formazione e i servizi al lavoro, organizza un Career Day per martedì 13 maggio dalle 9 alle 17 nella Scuola di Robotica in Via Balbi 1A a Genova.

I partecipanti potranno incontrare le aziende del territorio attive nei settori della ristorazione, accoglienza turistica, settore alberghiero, stabilimenti balneari e bar, conoscere le offerte di lavoro disponibili, presentare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui.

Il Career Day rientra tra le attività di CFLC, cooperativa impegnata nella formazione, sviluppo delle risorse umane e inserimento lavorativo, con percorsi personalizzati per occupati, disoccupati e categorie fragili.

“Il Career Day è molto più di un semplice incontro con le aziende: è un’occasione concreta per costruire il proprio futuro – dice Francesco Trocino, direttore di CFLC – Invitiamo tutte le persone interessate a lavorare nei settori dell’ospitalità e della ristorazione a partecipare, conoscere da vicino le realtà del territorio e mettersi in gioco. Il primo passo verso un nuovo percorso professionale può iniziare proprio da qui”.

Per partecipare è possibile presentarsi direttamente o inviare il proprio CV a candidature@cflc.it. Informazioni possono essere richieste al numero 010.8078682.