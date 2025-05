Genova. Il Teatro Carlo Felice ha accolto ieri sera la finale di Schoolvision Genova in una serata memorabile, che ha riunito oltre 1500 spettatori in un clima di partecipazione viva e travolgente resa possibile grazie ai Local Partner CNA Genova e GT Motor Suzuki. Le scuole sono arrivate in gruppo, organizzate, entusiaste: striscioni, cori, bandiere, applausi e commozione. Un tifo rumoroso ma rispettoso ha accompagnato ogni artista, trasformando la platea in un’arena di sostegno autentico.

Sul palco si sono alternate 14 esibizioni di alto livello, che hanno mostrato non solo talento vocale, ma anche consapevolezza scenica, personalità e maturità espressiva. L’evento è stato condotto da Samuele Maragliano e Iris Di Domenico (voce del Media Partner dell’evento RDSNEXT), bravissimi nel guidare la serata con ritmo, empatia e ironia, conquistando il pubblico in sala e accompagnando i ragazzi con sensibilità e passione.

A trionfare è stato il trio Cerra Bragi e Paul, in rappresentanza dell’Istituto Nautico San Giorgio, vincitori assoluti di questa edizione. Per loro il Primo Premio, assegnato dai prize sponsor Kaplan International Languages e Altraonda Festival, che prevede una vacanza studio all’estero e l’apertura di uno dei concerti all’Arena del Mare nell’estate 2025. Hanno ricevuto anche il Premio Miglior Singolo, assegnato da Gattini, evento genovese di riferimento per la musica emergente, e si esibiranno il 30 maggio nella serata di chiusura ai Giardini Luzzati_Spazio Comune. Il secondo posto è andato al duo composto da Claire Rabuttino e Giacomo De Bei (Liceo Sandro Pertini), mentre si è classificata terza Benedetta Moraglia (Liceo Cristoforo Colombo), con un’esibizione intensa e raffinata. Il Premio della Giuria Stampa è stato assegnato a Viola Zaccaria, studentessa dell’Istituto Marconi – Del Pino.

A valutare i ragazzi una giuria trasversale composta da artisti, creator e professionisti del mondo culturale, capaci di leggere la creatività giovanile con sguardi differenti e complementari. Tra i giurati: Gian Piero Alloisio, autore, regista e figura storica della canzone d’autore italiana; il rapper genovese VAGO, protagonista della nuova stagione di Nuova Scena su Netflix; Rachid Bouchabla, batterista degli Ex-Otago e fondatore di Pioggia Rossa Dischi; Jas (Jasmine Abd El Gelil), speaker radiofonica e content creator; il creator genovese Enrico Arlandini; l’attrice e autrice Eleonora Gaggero; la strategist e creator Melania Tacchella; la giovane Chiara Ruffino e Momo (@il.momiere), creator virale amato dalla Gen Z.

A rendere ancora più speciale la serata sono stati gli ospiti musicali: Pablo Murphy, rivelazione di X Factor 2024, con il suo timbro originale e il sound internazionale; Matilde Caressa, cantautrice e creator, capace di parlare alla sua generazione con autenticità e poesia e una performance esclusiva del rapper genovese VAGO, che ha infiammato il teatro con la forza diretta della sua voce e dei suoi testi.

Il cuore pulsante dell’evento è stato il clima che si è creato: tra palco e platea non c’era distanza, ma un’unica comunità. A dimostrarlo il finale corale, in cui tutti i concorrenti sono saliti sul palco per cantare insieme il brano dei vincitori: un gesto spontaneo che ha rappresentato l’essenza del progetto. Schoolvision è una competizione, sì, ma una competizione sana, che mette al centro la crescita, la condivisione, e la possibilità di mettersi in gioco, immaginando – e costruendo – il proprio futuro.

Da Domenica prossima (11 maggio) sarà possibile rivedere la finale su tutti i canali di Schoolvision! Sulla pagina schoolvision.genova si trovano tutte le informazioni sulla grande edizione 2025.