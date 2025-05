Satec 2025, Bucci: “La nautica è un motore della blue economy, le istituzioni facilitino”

Rapallo. «La nautica rappresenta uno dei motori più forti della blue economy: genera ricchezza, occupazione e prospettive per le nuove generazioni. Le amministrazioni pubbliche, se vogliono davvero guardare al futuro, devono essere alleate di chi fa impresa e crea sviluppo, facilitando ogni percorso virtuoso».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenendo questo pomeriggio, all’Hotel Excelsior di Rapallo, alla seconda giornata della Convention SATEC 2025, momento di confronto tra imprenditori e istituzioni, organizzato da Confindustria Nautica. Alla tavola rotonda hanno partecipato il ministro del Turismo e, in videocollegamento da Genova, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel suo intervento, il presidente della Regione ha ringraziato il nuovo presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, e rivolto un saluto speciale a Saverio Cecchi, che ha guidato l’associazione in precedenza: «Con Cecchi abbiamo lavorato per sei anni e mezzo, iniziando un percorso in cui siamo riusciti a trasformare una situazione non facile nel periodo post covid in una nuova opportunità, e con il Waterfront di Levante abbiamo costruito un’arena per il Salone Nautico che non ha rivali in Europa ed è molto competitiva nel mondo. Saverio, da vero leader, è riuscito a trascinare tutti, anche noi amministratori, facendo capire quanto è importante Confindustria Nautica, quanto è importante che le amministrazioni pubbliche aiutino il settore a generare ricadute economiche e occupazionali sul territorio. Grazie Saverio e buon vento, sarai sempre il benvenuto a Genova».

Il presidente ha poi sottolineato la competizione virtuosa nel settore tra Liguria e Toscana: «Queste due regioni hanno competenze ed eccellenze invidiate in tutto il mondo. Quello che riusciamo a fare noi qui, tra Liguria e Toscana, ha un valore enorme che deve essere sviluppato per costruire il futuro, deve creare opportunità per i giovani. Istituzioni, università, amministrazioni locali, regionali e governo nazionale: tutti sono chiamati a contribuire alla crescita di un comparto che sta andando molto bene e ha davanti a sé un futuro brillante».

«Come amministrazione continueremo a fare la nostra parte – ha proseguito il presidente – investendo in infrastrutture, formazione e promozione, con un’attenzione particolare alla sostenibilità che si regge su tre pilastri: ambientale, economico e sociale. Chi fa impresa ha una responsabilità verso i territori in cui opera. Il vostro lavoro assume un valore ancora più alto se aiuta le comunità a crescere e a costruire fiducia nel futuro. La nautica è anche attrattività, identità, visione, è un settore che dà speranze e prospettive. Non mancherà mai il nostro supporto – ha concluso – per aiutarvi a essere competitivi sui mercati mondiali. La Liguria è con voi, cresciamo tutti assieme»