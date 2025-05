Torna la fiera di Santa Rita, in via della Consolazione i banchetti dedicati alle rose e la benedizione

Genova. Torna anche quest’anno a Genova il tradizionale appuntamento con la fiera di Santa Rita, appuntamento molto antico che si svolge ogni anno nel giorno di Santa Rita, appunto, e cioè il 22 maggio.

La fiera è composta da bancarelle dedicate esclusivamente alla vendita di rose, fiori legati all’iconografia della Santa, sistemate in via della Consolazione, vicino a via XX Settembre.

Nella giornata di giovedì si tiene inoltre la benedizione delle rose nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione.

Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, è stata una religiosa italiana del monastero eremitano di Santa Maria Maddalena, e secondo la tradizione liturgico avrebbe avuto una spina dalla corona del crocifisso conficcata in fronte. Poiché rimase a letto malata per molto tempo, nonostante la fredda stagione, nell’inverno prima di morire chiese di cogliere una rosa e due fichi nel suo orto. La richiesta sembrò assurda, ma effettivamente tra la neve venne raccolta una rosa rossa e i fichi, segni interpretati come la salvezza e il candore dell’anima di suo marito e dei suoi figli.