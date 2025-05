Sanna (Pd): “Bucci esclude il Galliera dal riparto sanitario, rischio mazzata per l’ospedale”

Genova. “Il disavanzo del Galliera è stimato attorno ai 17 milioni ma per Bucci è zero, quindi lo esclude dal riparto sanitario. Le fantasie del presidente non devono impoverire gli ospedali pubblici e privare i liguri di servizi fondamentali”. Lo scrive in una nota Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione.

“Come mai i soldi del riparto sanitario destinati all’ospedale Galliera ammontano a ben zero euro se il disavanzo secondo le ultime stime è di circa 17 milioni? Semplice: per il presidente Bucci quel disavanzo è pari a zero, quindi all’ospedale non vengono assegnate risorse – spiega Sanna -. Contestiamo da settimane i numeri dati dal presidente, che a parole disegna un disavanzo sanitario fantasioso di 19,2 milioni che non trova conferma in nessuna delibera della Regione, dove da mesi si continuano a leggere numeri più alti”.

“Il Galliera nel corso del 2024 aveva già evidenziato l’insufficienza del finanziamento regionale rispetto al fabbisogno necessario a svolgere le proprie attività – prosegue Sanna -. Gli sforzi fatti dall’ospedale per efficientare le risorse non bastano: l’esclusione dal riparto rischia di essere una vera mazzata per l’ospedale, che si vedrà costretto a ridurre il turnover e a ridurre o tagliare molte prestazioni ambulatoriali, chirurgiche e di pronto soccorso“.

“A voler essere sospettosi si potrebbe pensare che il tentativo della Regione sia quello di impoverire il Galliera per proseguire nel suo progetto di smantellamento della sanità pubblica in favore di quella privata. Ogni anno il Galliera garantisce prestazioni sanitarie di alta complessità, con circa 20mila ricoveri ordinari e oltre 500mila prestazioni ambulatoriali all’anno: non possiamo svendere questo presidio importantissimo per la città”, conclude Sanna.

“Un tempo c’era un partito, il Pd, che chiudeva ospedali e ambulatori ma almeno lo faceva con consapevolezza e anche con numeri attendibili alla mano. Oggi che è all’opposizione non ha più nulla da chiudere e usa numeri scaduti come yogurt“, replica Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, che contesta i dati forniti da Sanna.

“Il disavanzo del Galliera è attualmente di 11 milioni di euro e la Regione era pronta a ripianarlo – riferisce il consigliere -. Il ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il suo tavolo di monitoraggio si è opposto come si è opposto ad altre aziende ospedaliere simili sul resto del territorio nazionale. È in corso un’interlocuzione per addivenire ad una soluzione, ma già da ora possiamo dire che il futuro del Galliera non è assolutamente a rischio. È meglio occuparsi della campagna elettorale della Salis”.