Sanità, Regione Liguria celebra la giornata mondiale dell’infermiere: “Più di 14mila professionisti dedicati ai cittadini”

Genova. Sono più di 14​mila, 8​mila nella provincia di Genova, gli infermieri e le infermiere, anche pediatriche, che ogni giorno garantiscono assistenza, cura e supporto alla popolazione ligure. In occasione della Giornata mondiale dell’infermiere, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Genova ha organizzato un momento di riflessione sul ruolo sempre più centrale di questi professionisti nella sanità di oggi: tra nuove responsabilità, assistenza di prossimità e presa in carico delle fragilità, gli infermieri rappresentano un pilastro fondamentale del sistema sanitario.

“Oggi celebriamo il cuore del nostro sistema sanitario, gli infermieri – spiega l’assessore alla ​Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò -. Figure essenziali che con professionalità, umanità e dedizione, garantiscono ogni giorno la qualità dell’assistenza. Valorizzarli significa rafforzare l’intera sanità pubblica, che oggi più che mai ha bisogno di queste professionalità. Regione Liguria lo scorso anno aveva attivato in via sperimentale un’auto infermieristica, in Asl2 e Asl4, di supporto all’auto medica. Questa iniziativa ha avuto un ottimo successo, tanto da essere diventato un servizio imprescindibile oltre ad essere stato esteso anche in altre vallate della Liguria. Una buona risposta di sanità e di salute per quelle aree interne che spesso non sono facilmente raggiungibili”.

In piazza De Ferrari, per tutta la giornata, è stato allestito un gazebo informativo dedicato ai cittadini, con materiali e indicazioni utili sulla professione e sull’accesso al percorso universitario per diventare infermiere, mentre questa sera verrà illuminato lo schermo del Palazzo di piazza De Ferrari. Oggi è inoltre l’anniversario della nascita di Florence Nightingale – fondatrice dell’infermieristica moderna –, occasione per riaffermare il valore della professione infermieristica, non solo nei luoghi di cura, ma anche nella società e nelle istituzioni.

“Tra gli obiettivi di oggi – spiega Vittoria De Astis​, vicepresidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Genova – c’è la volontà di promuovere il coinvolgimento attivo degli infermieri nei processi decisionali della sanità pubblica, sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali. Oggi più che mai invitiamo le istituzioni, gli operatori sanitari e i cittadini a riconoscere e sostenere il ruolo insostituibile degli infermieri. Perché senza infermieri, non c’è salute”.

Nicolò ha anche partecipato, nella giornata odierna, al​ teatro Moretti di Pietra Ligure ad un evento co-organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Savona, dall’Asl 2 e dal Comune di Pietra Ligure, dal titolo Vita e salute… la Salute è Vita.