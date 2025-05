Sanità, incontro tra Regione e sindacati. A breve convocati i tavoli concordati

Liguria. È arrivato l’impegno, da parte della Regione Liguria, di aprire al più presto i tavoli concordati con i sindacati sui temi della sanità. Lo riporta la Cgil Liguria in una nota al termine dell’incontro di questa mattina nella sede della Regione, come richiesto da Cgil, Cisl e Uil Liguria.

Il primo tavolo dovrà affrontare i temi generali riferiti alla programmazione, al bilancio e alla realizzazione del Pnrr, nonché all’emergenza liste di attesa e pronto soccorso.

Il secondo e terzo tavolo, che saranno convocati insieme alle categorie sindacali di riferimento, verteranno su personale e utenza e sulle problematiche dei pazienti fragili, in particolare degli anziani.

Alla riunione, alla quale era presente l’assessore competente Massimo Nicolò, è arrivato dal presidente Bucci l’impegno a convocare al più presto i tavoli concordati.

Questa mattina si è svolto in Regione Liguria un incontro preliminare tra Uil, Cisl e Cgil, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolo e Paolo Bordon il nuovo direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria,

per discutere dell’organizzazione dei tavoli di confronto per affrontare al meglio il grande tema del comparto socio sanitario, come richiesto dalle organizzazioni sindacali.

Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria e Giovanni Bizzarro, segretario regionale Uil Liguria con delega alla sanità, commentano con una nota congiunta: “A oggi rimangono sul tavolo i problemi cronici di una sanità in grande difficoltà: dalla carenza di personale alle liste di attesa interminabili, da una sanità poco capillare territorialmente, per non parlare dei temi delle aggressioni e della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto. Siamo moderatamente soddisfatti: il Presidente Bucci si è impegnato a convocare i tavoli concordati nel più breve tempo possibile”.