San Martino, sei mesi di “Ps Tracker”: 43 mila consultazioni on line, monitorati 4 mila pazienti

Genova. A sei mesi dall’attivazione, “PS Tracker” si conferma uno strumento di supporto estremamente utile e apprezzato da parenti e amici che si trovano a dover gestire l’ingresso di un proprio caro in Pronto Soccorso. L’applicazione, partita come sperimentazione all’Ospedale Policlinico San Martino, ha già ottenuto risultati eccellenti frutto di una stretta collaborazione tra Liguria Digitale e il personale ospedaliero dell’emergenza-urgenza, tutti in prima linea nella promozione e diffusione del servizio.

“In questi primi sei mesi sono state oltre 5mila le persone che hanno utilizzato “PS Tracker”, per monitorare complessivamente quasi 4mila pazienti. Le consultazioni, sia via web sia attraverso la app, sono state oltre 43.800 a conferma di un utilizzo crescente da parte dei cittadini – si legge nella nota del politecnico – Determinanti per raggiungere questi risultati sono state anche le informazioni illustrate sui pannelli all’ingresso del Pronto Soccorso e il lavoro di sensibilizzazione dei volontari della Croce Rossa Italiana che hanno contribuito a dare un forte impulso al servizio. Visti i risultati positivi, nei prossimi mesi l’obiettivo è quello di estendere il PS Tracker anche ad altri Pronto Soccorso della Liguria, a beneficio di un numero sempre maggiore di cittadini”

“Dopo l’ottimo riscontro ottenuto al San Martino, siamo pronti ad ampliare il servizio anche ad altri ospedali della Liguria: PS Tracker verrà attivato entro maggio a Lavagna in Asl4, entro giugno in Asl5 ed entro luglio al Villa Scassi per quanto riguarda la Asl3 – annuncia l’assessore regionale alla Sanità – Il successo del sistema di Liguria Digitale dimostra quanto l’innovazione digitale possa migliorare concretamente il rapporto tra cittadini e sistema sanitario, soprattutto in situazioni delicate come l’ingresso di un familiare o di un amico in Pronto Soccorso, dove l’attesa e l’incertezza possono avere un importante peso emotivo. Questo strumento quindi si sta rivelando un prezioso alleato proprio in un contesto così sensibile e complesso”.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in questi primi sei mesi di attivazione di PS Tracker, un progetto che ha visto il nostro Policlinico impegnato in prima linea, insieme a Liguria Digitale e sotto la regia dell’assessorato alla Sanità di Regione Liguria. I numeri confermano quanto questo strumento sia utile e apprezzato dai cittadini, offrendo un supporto concreto ai familiari che possono seguire con maggiore serenità il percorso del proprio caro in Pronto Soccorso. Il San Martino, in quanto hub regionale, è fiero di aver fatto da apripista a un’iniziativa che, dopo questa fase sperimentale di successo, è pronta a essere estesa a tutte le strutture ospedaliere della Liguria”, afferma Marco Damonte Prioli, Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino.

“Dopo sei mesi dall’introduzione di PS Tracker al Policlinico San Martino, possiamo affermare con soddisfazione che questo servizio ha avuto un impatto significativo nel migliorare l’esperienza dei pazienti e delle loro famiglie – dichiara Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale – PS Tracker si è rivelato un valido alleato nei momenti di incertezza che caratterizzano l’arrivo in pronto soccorso, offrendo aggiornamenti puntuali e trasparenti sui propri cari ricoverati. Ciò dimostra che strumenti innovativi digitali come questo non solo aiutano il cittadino, ma consentono anche al personale sanitario di concentrarsi maggiormente sulle cure; viste le numerose richieste arrivate dal territorio siamo pronti ad ampliare PS Tracker a tutti gli altri ospedali liguri”.