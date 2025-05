Genova. Un ragazzo di vent’anni è stato aggredito in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso, e lasciato in strada con un trauma cranico.

Un’aggressione che lascia pensare a una spedizione punitiva, visto che i due uomini che l’hanno avvicinato e picchiato avevano i volti coperti da passamontagna ed erano armati di bastone. Sia la vittima sia – forse – gli aggressori sono italiani.

È successo nel pomeriggio di giovedì, all’arrivo dei carabinieri degli aggressori non c’era più traccia. Il ragazzo, soccorso da ambulanza e automedica inviate dal 118, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 17.15

Prima di essere preso in carico dai sanitari è riuscito a dire di essere stato aggredito da due uomini con il volto coperto, appunto, che lo hanno colpito con un bastone per poi scappare. I motivi non sono chiari ma non è stata un’aggressione a scopo di rapina, visto che al ragazzo non sarebbe stato portato via nulla: i carabinieri stanno indagando.