Sampdoria verso Catanzaro: Borini scalpita per tornare in campo

Una vittoria contro il Catanzaro potrebbe dare alla Sampdoria lo slancio per provare a salvarsi senza passare dai playout. In caso contrario, gli spareggi per non retrocedere diventerebbero addirittura un obiettivo visto che i blucerchiati sono, in attesa dello scontro contro la Salernitana, in zona retrocessione diretta.

Borini e i precedenti

Goal cercasi. Dopo lo scampolo di partita contro la Carrarese, con due conclusioni interessanti ma murate dai difensori, e zero minuti contro la Cremonese, Fabio Borini reclama spazio. L’attaccante messo ai margini da Accardi e Semplici è stato reintegrato in rosa e ha pubblicato alcune storie social che sanno di candidatura. Come a dire: “Io ci sono”. In effetti, l’unica gioia stagionale della Sampdoria è arrivata proprio grazie al goal dell’ex Liverpool, quello che è valso l’1 a 1 nel derby col Genoa. Il giocatore ha ripostato sul suo profilo Instagram alcune stories che riprendono la sua tripletta della scorsa stagione proprio contro il Catanzaro. C’è anche attesa per vedere se Massimo Coda tornerà a giocare dopo due partite sempre in panchina.

Vincere per i rispettivi obiettivi

Il Catanzaro non attraversa un grande momento di forma, visto che nelle ultime cinque gare ha raccolto appena due punti. Si trova al 7^ posto ma deve guardarsi dalle inseguitrici che sono a -4. D’altro canto però la Sampdoria non vince da ben 12 trasferte. Per fare tre punti contro una squadra che si trova in zona playoff e cerca il riscatto servirà una prestazione costante nell’arco dei 90 minuti. Un dato che rende bene l’idea dei cali della Sampdoria è la classifica dei primi tempi in cui la squadra blucerchiata è 8^ con 48 punti. Difficile dire che partita sarà, quel che è certo è che servirà presidiare bene le corsie esterne perché i calabresi hanno realizzato ben 14 goal a partire da cross sulle fasce. Quattro diffidati in casa Sampdoria: Akinsanmiro, Vieira, Yepes e Benedetti.

Squadra arbitrale

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Prenna di Molfetta.

Quarto ufficiale: Colaninno di Nola. VAR: Piccinini di Forlì. AVAR: Santoro di Messina.

Biglietti

L’U.C. Sampdoria comunica che in vista di Catanzaro-Sampdoria, gara valida quale 37.a giornata della Serie BKT 2024/25, in programma domenica 4 maggio (ore 15.00), la Questura di Catanzaro – accolta la richiesta del club, dell’Associazione Difesa Sampdoriana e della Federclubs – ha concesso l’apertura del Settore Ospiti anche ai tifosi blucerchiati residenti in Calabria che potranno acquistare i biglietti nella giornata di sabato 3 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 attraverso il circuito Ticketone al prezzo di 16,50 euro più le commissioni di prevendita.