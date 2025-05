Sampdoria-Salernitana, probabile formazione: Sibilli, Coda e Borini dall’inizio

I sedici pareggi stagionali, la gran parte con mister Semplici, sono la fotografia della Sampdoria dimezzata di questa stagione, che quasi mai ha disputato partite convincenti per 90 minuti. Alti e bassi, una caterva di punti buttati da posizione di vantaggio. La “pareggite” può portare alla retrocessione, e una X questa sera potrebbe rendere vana anche una vittoria martedì contro la Juve Stabia (qui tutti gli scenari).

Evani sembra quindi propenso a schierare un trequartista e due attaccanti. Ovvero Sibilli a sostegno di Coda e di Borini. Difficile vedere Niang, le cui parole di Evani ieri sembravano descrivere un giocatore non proprio con la testa sul pezzo. Lo schema dovrebbe ricalcare quello della partita pareggiata 2 a 2 contro il Catanzaro. Banale dire che la cosa importante sarà l’atteggiamento e tramutare l’amore dei 30mila in corse, contrasti, tiri e vigore agonistico.

Si va verso un 3-4-1-2 o 2-1 con Cragno tra i pali, difesa con Bereszynski, Ferrari e Curto che sembrano in vantaggio su Altare, che non ha convinto per atteggiamento in alcuni frangenti. Per la mediana, Vieira dovrebbe avere una maglia da titolare. In ballottaggio Meulensteen, Ricci e Bellemo. Yepes squalificati. Il reparto più importante della squadra non ha mai trovato una fisionomia specifica e forse è qui che si concentrano i maggiori dubbi dell’allenatore. Sugli esterni spazio a Depaoli a destra e non è detto che non si possa rivedere Ioannou dall’altra parte. In avanti, Sibilli alle spalle di Coda e Borini con quest’ultimo che dovrebbe alternarsi nel ruolo di spalla del bomber e di supporto all’ex Bari.

Segnali di coesione del gruppo da Gennaro Tutino, che nonostante l’operazione alle caviglie ha voluto unirsi alla squadra in ritiro.

I CONVOCATI

Portieri: Chiorra, Cragno, Ghidotti.

Difensori: Altare, Bereszynski, Beruatto, Curto, Depaoli, Ferrari, Ioannou, Riccio, Venuti.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira.

Attaccanti: Abiuso, Borini, Coda, Niang, Sekulov.