Sampdoria-Salernitana LIVE (0-0). Evani sceglie Niang accanto a Borini

1′ Si parte, palla alla Salernitana. La Samp attacca verso la Nord in questo primo tempo

La partita della vita, per non affondare, per evitare la Serie C. Pienone al Ferraris per Sampdoria-Salernitana, match che i blucerchiati devono solo vincere per continuare a essere arbitri del proprio destino in vista della trasferta di Castellammare di Stabia per arrivare ai playout o alla salvezza diretta.

37 punti la Sampdoria, 39 la Salernitana, scontro diretto a favore dei campani.

Pienone al Ferraris e applauso e incoraggiamento alla squadra quando è entrata in campo nel riscaldamento. Nella Sud anche la tangibile presenza dell’Hellas Army, con il proprio striscione.

Dall’altro lato una tifoseria verso cui c’è stima e amicizia. Lo scontro fratricida non ha minato i rapporti: nel pre-partita sono state parecchie le strette di mano.

In campo qualche sorpresa rispetto a quanto si pensava nella vigilia: c’è Niang titolare accanto a Borini. Evani dà fiducia all’attaccante dopo la frecciatina della conferenza pre-gara. A centrocampo è Meulensteen il prescelto. Difesa con Riccio, Ferrari e Altare.

Atmosfera da brividi all’ingresso delle squadre in campo con fumogeni rossi a incendiare la Sud.

Sampdoria: Cragno, Riccio, Ferrari, Altare, Depaoli, Vieira, Meulensteen, Beruatto, Sibilli, Borini, Niang.

Allenatore: Evani.

A disposizione: Ghidotti, Curto, Bellemo, Ricci, Coda, Akinsanmiro, Venuti, Oudin, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso.

Salernitana: Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza, Verde, Soriano, Cerri.

Allenatore: Marino.

A disposizione: Sepe, Tongya, Hrustic, Simy, Bronn, Njoh, Caligara, Reine-Adelaide, Stojanovic, Jaroszynski, Tello, Raimondo.

