Miracolo Sampdoria: penalizzazione per il Brescia, blucerchiati forse ai play out. Terremoto in Serie B

Genova. Terremoto in serie B. Dopo il finale drammatico, per la Sampdoria, retrocessa sul campo in serie C, potrebbe arrivare una seconda possibilità. Il Brescia, infatti, potrebbe essere colpito da una penalizzazione (si parla di 4 punti) cosa che potrebbe modificare radicalmente la classifica al termine del campionato e gli esiti nelle zone basse.

Con questa decurtazione di punti, il Brescia scivolerebbe in terzultima posizione, retrocedendo così in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. Di conseguenza, Frosinone, Salernitana e Sampdoria scalerebbero di una posizione: il Frosinone otterrebbe la salvezza diretta, la Salernitana accederebbe al playout con un piazzamento migliore, mentre la Sampdoria verrebbe riammessa allo spareggio salvezza, sfuggendo per un soffio alla discesa in C.

La partita tra Salernitana e Frosinone prevista per domani è stata infatti rinviata al momento sine die (decisione ufficializzata dalla Lega B per garantire la regolarità del torneo, A QUESTO LINK IL COMUNICATO STAMPA DELLA LEGA). Non appena la sanzione sarà definitiva, verrà stabilita la nuova data per il playout tra Sampdoria e Salernitana, con la gara di ritorno che si disputerà questa volta all’Arechi.

Cosa succede adesso

L’irregolarità che ha dato il via a questa vicenda è legata al mancato o errato versamento di stipendi e contributi da parte del Brescia alla scadenza di febbraio. Secondo quanto emerso, il club di Massimo Cellino avrebbe tentato di coprire la componente fiscale dei pagamenti ricorrendo a crediti d’imposta che si sono rivelati, nei fatti, inesistenti.

Ora l’attenzione si sposta sull’attesa della sentenza di primo grado, che si terrà presumibilmente presso il Tfn il prossimo 22 maggio. L’esito di tale decisione, corredata dalle relative motivazioni, sarà cruciale per definire la conclusione della stagione per la squadra posizionata sul fondo della classifica. Qualora la sentenza di condanna dovesse risultare robusta e inappellabile nel suo impianto iniziale, non si attenderanno i successivi gradi di giudizio a cui pure il Brescia avrà facoltà di ricorrere. In tal caso, la Lega B e la Figc decideranno di procedere immediatamente allo svolgimento del playout, assumendosene il rischio. Se, al contrario, la decisione dovesse presentare appigli validi per un ricorso, si opterà per posticipare la disputa degli incontri.

Va inoltre considerato che esiste la possibilità che il Brescia abbia fatto ricorso a una procedura analoga anche per la scadenza di aprile. In un simile scenario, qualora venissero accertate delle irregolarità relative a tale periodo, l’eventuale sanzione detratta in termini di punti o altro, conformemente al regolamento vigente, ricadrebbe sulla stagione sportiva successiva.

L’ipotesi di una Serie B allargata

Tenuto conto dei tempi tecnici che saranno necessari per eventuali ricorsi e i successivi gradi di giudizio, non è al momento possibile escludere l’ipotesi di un potenziale allargamento del campionato a un numero di squadre pari o superiore a 21. Uno scenario simile porterebbe con sé l’effetto di una clamorosa salvezza per la Sampdoria, che rimarrebbe così in categoria senza giocarsi il destino ai playout.

Questa eventualità, pur presentando specificità differenti, è confortata da un precedente storico, vale a dire il caso Catania verificatosi nell’estate del 2003. Quella situazione comportò l’ampliamento del campionato di Serie B a ben 24 squadre, e in quella stagione si tradusse nella permanenza in categoria di club come il Genoa, la Salernitana e lo stesso Catania. La vicenda incluse anche il ripescaggio della Fiorentina, che tornò in Serie B direttamente dalla C2 dopo la mancata iscrizione del Cosenza.