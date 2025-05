Genova. È stata rinviata per maltempo la riunione dei tifosi della Sampdoria prevista per stasera alle 20:30 nei pressi della Gradinata Sud.

La pioggia battente ha cominciato a cadere proprio prima delle 20:30 impedendo la riuscita della manifestazione.

I tifosi che si erano già radunati in via del Piano hanno lanciato qualche coro per la Sampdoria. Nessuna contestazione alla società e la possibilità di poter giocare i playout è l’auspicio che serpeggia tra i sostenitori blucerchiati.