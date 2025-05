Ancora un blitz degli ultras della Sampdoria: fumogeni sotto le abitazioni di Coda e Ricci. Striscione contro Garrone

Genova. Nuovo blitz degli ultras della Sampdoria questa notte per contestare i giocatori dopo la retrocessione in serie C. E’ successo intorno a mezzanotte nel quartiere di Albaro dove un gruppo di tifosi travisati ha acceso una decina di fumogeni davanti alle case di Massimo Coda e Matteo Ricci. Nel raid è stata anche rigata un’auto nella convinzione che fosse di proprietà di uno dei calciatori. All’arrivo delle volanti della polizia i tifosi si erano dileguati. E questa mattina uno striscione di insulti è comparso davanti all’abitazione dell’ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone, considerato dai tifosi il primo responsabile del baratro in cui è finita la squadra blucerchiata.

Sempre stanotte a Marassi la polizia ha identificato nove tifosi – già noti alla Digos perché fanno parte della tifoseria organizzata – dopo che una segnalazione anonima aveva avvertito la centrale operativa circa la presenza di persone armate di mazze e bastoni. Le spranghe state effettivamente sequestrate a poca distanza, ma i tifosi non sono stati denunciati perché non è stato sul momento possibile attribuirne il possesso.

Su tutti gli episodi indaga la Digos La notte scorsa un primo blitz aveva riguardato l’abitazione del calciatore della Sampdoria Niang, protagonista in negativo dell’ultima partita contro la Juve Stabia che ha condannato la Samp alla serie C. Anche quel caso erano stati accesi alcuni fumogeni, poi i tifosi si erano dileguati a bordo dei loro scooter.