Sampdoria, la classifica peggiora: è il tempo del coraggio o sarà Serie C

A furia di mantenere l’equilibrio la Sampdoria è ora con le spalle al muro. Le classifiche non la danno in zona retrocessione per la differenza reti. Ma in attesa della gara di ritorno i blucerchiati sono in svantaggio nello scontro diretto con la Salernitana (3 a 2 all’andata) e quindi è più veritiero considerarli in zona retrocessione diretta.

I cambi conservativi e il mancato inserimento di Borini e Coda per tenere il punto contro la Cremonese possono avere un senso per evitare un’altra sconfitta dopo la disfatta di Carrara. Ora però è il bivio: o si vincono almeno due gare su tre oppure si rischia di retrocedere.

Le dirette concorrenti hanno quasi tutte vinto, anche sfide contro squadre in zona playoff e reso due terzi vuoto il bicchiere della Sampdoria. La Reggiana ha battuto 3 a 2 il Modena in trasferta nel derby, il Mantova ha superato 3 a 0 il Cesena e il Sudtirol 2 a 1 il Palermo al Barbera. Tre formazioni che in una partita hanno segnato più della Sampdoria di Evani in tre gare. Nelle scontro diretto, il Brescia ha superato 0-1 il Cittadella, portandosi a +2 sulla Sampdoria, che corrisponde a + 3 visto il vantaggio negli scontri diretti.

Domenica alle 15 la difficilissima trasferta contro il Catanzaro. Ci sarà un ambiente infuocato visto che la formazione calabrese si trova in zona playoff (7^ a +4 sulla nona) ma deve ritrovare una vittoria che manca da cinque partite (due pareggi e tre sconfitte). Venerdì 9 l’ultima al Ferraris contro la Salernitana e infine martedì 13 in trasferta contro la Juve Stabia, in cui si spera che i campani siamo sicuri della posizione playoff senza possibilità di migliorarla o il rischio di peggiorarla.

Il tempo di voltare pagina e dei piccoli passi avanti è scaduto.