Sampdoria in Serie C, il giorno dopo: le reazioni social dei tifosi vip e degli ex blucerchiati

Genova. Oggi è il giorno dopo un disastro sportivo: la Sampdoria, per la prima volta nella sua storia, è retrocessa in Serie C. Una pagina nera per la Samp che a Castellammare non è riuscita a portare in extremis la stagione quantomeno ai playout. Nell’assordante silenzio da parte del club (ieri nessuno ha rilasciato dichiarazioni), oltre agli sfottò da parte dei genoani che sono iniziati ieri sera, arrivano delle reazioni di sostegno e amore incondizionato da parte di tifosi vip ed ex blucerchiati.

Aldo Nestor De Scalzi, fratello di Vittorio, entrambi sono co-autori di Lettera da Amsterdam

“Caro Fratello ti scrivo: Ti vedrò sventolare a Lumezzane o forse a Carpi? E vabbè, cosa vuoi che sia, insegneremo un po’ di buona musica in posti a noi sconosciuti fino a poco tempo fa. Come dici? Menaggio? Eh, belin, lo abbiamo fatto e lo riceviamo (come sempre). Il vero amore è questo, non esiste la “separazione” e tanto meno il “divorzio”, così come non c’è bisogno di dividersi i figli, quelli te li porti sempre dietro, TUTTI! Sarebbe troppo facile stare con quelli che vincono sempre, oppure cambiare casacca a seconda di come tira il vento (come in politica). Lo so, sono un sognatore ma, per me, ci sono cose che restano per sempre, come te. Aldino”.

Sebastiano Esposito, ex calciatore blucerchiato ora in forza all’Empoli

“Torneremo (con un cuore spezzato)”.

Olly, cantante

“Sei stata al mio fianco e io resterò al tuo. Forza Sampdoria”.

Juan Sebastian Veron, ex calciatore blucerchiato

“Mi dispiace tanto. Capisco che è un momento dove soprattutto i doriani sono amareggiati, tristi e arrabbiati. Ho passato lo stesso con l’Estudiantes, ma passerà nei giorni e le ferite piano piano si curano. Si comincerà di nuovo perché il calcio, Doria, ti darà una nuova opportunità di credere e sognare. Oggi è tristezza, domenica è una nuova storia perché di storia è piena la Samp. Ansiamo ragazzi! Un abbraccio!”

Edèr, ex calciatore blucerchiato

“Nel calcio succedono cose incredibili. Purtroppo un’annata che nessuno di noi Doriani poteva immaginare. Ma come sempre e per sempre forza Doria, nel bene e nel male! Nelle mani delle persone giuste torneremo”.

Torreira, ex calciatore blucerchiato

“Sempre forza Samp”

Matte Monfo, attore e comico

“Ci ripescano. Ah no? Ah non si può? Ah”.

Corrado Tedeschi, attore e conduttore televisivo

“L’unica parte sana di questa brutta storia sono i tifosi. Mi stanno chiedendo da dove ripartire e io dico: ripartiamo dallo stadio pieno d’amore che è l’unico punto di contatto con la nostra storia meravigliosa. Ora basta piangersi addosso: è successo, è molto brutto ma da oggi si volta pagina. Chiunque verrà dovrà sapere che ha un socio che ha la maggioranza assoluta: una tifoseria unica. Non pensate al menaggio, è legittimo. Io sono sempre stato contro i funerali etc, anche da parte nostra, ora lo subiamo e va bene, anche se dalla misura del menaggio capisci la statura del tuo rivale. Giriamo pagina e vediamo chi arriva. Io ci sarà come sempre e così tutti voi, su questo non ci sono dubbi”.

Giampaolo Pazzini, ex calciatore blucerchiato

“Finché i tifosi della Sampdoria canteranno, non ci saranno problemi per il futuro”. Tornerai dove meriti di stare, sempre forza Doria”.

Fabio Quagliarella, ex calciatore blucerchiato

“Un dolore sportivo non sarà mai più forte dell’Unione blucerchiata. Sempre con voi. Forza Doria!!!”