Sampdoria in C, Mancini cita Mantovani: “Finché i tifosi canteranno, non ci saranno problemi per il futuro”

Genova. È con una celebre frase di Paolo Mantovani che ha deciso di lanciare la sua storia Instagram di vicinanza al mondo Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C: ecco Roberto Mancini.

L’ex CT della Nazionale in questi mesi aveva seguito le vicende blucerchiate, stando particolarmente vicino al nuovo staff tecnico guidato da Evani e Lombardo ma senza ricoprire incarichi ufficiali. “Un’operazione nostalgia” per provare a salvare il club dalla storica retrocessione, che non è andata in porto visto che la squadra si trova già in C senza la possibilità di disputare perlomeno i playout.

“Finché i tifosi della Samp canteranno non ci saranno problemi per il futuro. Forza Doria”, scrive sul proprio profilo Instagram.