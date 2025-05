Sampdoria in C, gli ultras fanno togliere le maglie ai giocatori: “Per loro una semplice t-shirt, per noi un valore unico”

Genova. “Quanto accaduto è un qualcosa che non avremmo mai voluto vivere; ma vedere dei giocatori indegni indossare ancora la nostra maglia fa davvero male”. Così inizia il messaggio diffuso pubblicamente ieri sera tramite social dagli Ultras Tito Cucchiaroni, gruppo ultras blucerchiato della Gradinata Sud. Nel pomeriggio al Mugnaini si è svolto il primo allenamento della Sampdoria post retrocessione in Serie C. E i tifosi sampdoriani erano presenti, infatti, per contrastare aspramente società e squadra per il disastro sportivo raggiunto.

“Per questo abbiamo deciso di farcele consegnare”. Gli ultras fanno riferimento alla richiesta fatta ai giocatori, accolta, di togliersi la maglia con l’accusa di non averla rappresentata dignitosamente: “Quella che per loro è stata portata per tutta la stagione come una semplice t-shirt, per noi ha un valore unico”.

Il comunicato termina con il ricordo cne questa mattina, sabato 17 maggio, queste maglie verranno donate presso la Onlus “La Rianimazione dei Bambini” dell’ospedale Gaslini: “Sicuramente i bambini ne saranno molto più orgogliosi e meritevoli di questi mezzi uomini”.