Sampdoria in C, gli sfottò dei tifosi del Genoa allo stadio

Genova. Lo striscione “Manfredi e Radrizzani, Grazie” su sfondo rossoblù, riprendendo quello che era stato fatto dai tifosi blucerchiati quando i due avevano preso la maggioranza della Sampdoria a Massimo Ferrero e poi la scritta Ciao composta in bianco su sfondo blu all’ingresso delle squadre in campo nella Nord. “È finita un’altra Bella stagione…. dal sogno promozione all’umiliante retroCessione” nei Distinti con una enorme C dai colori blucerchiati sono i messaggi più eclatanti all’indirizzo della Sampdoria allo stadio al’ingresso delle squadre in campo per Genoa-Atalanta.

Ma sono tantissimi i messaggi di sfottò sparsi un po’ in tutto lo stadio: “Forever Niang”, “Lettera da Castellammare”, “Bye Bye? No Ciao Ciao”, “Carma”, “Missione Compiuta”, “Don’t worry C Happy”, “Se va bene Pianese, se va male Praese”, “Maledetta Pontedera”, “SpiaCe”. I cori di inizio gara sono tutti all’indirizzo dei blucerchiati con il leit motiv “La Sampdoria è finita in Lega Pro” sulle note di Take me home country roads

Non si contano croci blucerchiate e C di carta o gonfiabili in attesa della processione annunciata post gara verso piazza De Ferrari.