Sampdoria, i gruppi della Sud: “La Società prenda posizione contro tutte le illazioni di questi giorni”

Genova. I gruppi della Gradinata Sud della Sampdoria confermano l’appuntamento in programma domani, giovedì 22 maggio, proprio nei pressi della Gradinata, in via del Piano, alle 20:30.

La comunicazione è confermata da un volantino pubblicato su Facebook.

“Domani sarà la prima occasione per rivedersi faccia a faccia dopo Castellammare. Dalle 20.30 saremo in via del Piano, ancora una volta in strada, ancora una volta per l’U.C. Sampdoria. Le notizie che sono sopraggiunte da domenica, di fatto, non cambiano la sostanza del nostro pensiero sull’operato della società a oggi”.

La tifoseria organizzata punta ancora una volta il dito contro la Società: “Questo silenzio assordante, ancor più amplificato dalla campagna denigratoria in atto nei confronti della Sampdoria, noi non lo accettiamo. Dalla società pretendiamo che venga presa una posizione risoluta contro ogni illazione che sta ledendo 79 anni di storia“.

E poi i gruppi della Sud si rivolgono ad altri: “A tutti i ben pensanti, attorno al mondo calcio, consigliamo di guardarsi prima allo specchio e poi di sciacquarsi bene la bocca, quando si parla dell’Unione Calcio Sampdoria e dei tifosi sampdoriani. Come soliti continueremo a seguire il nostro pensiero contro questo calcio malato, sempre più corrotto, in mano a personaggi che giocano sulla pelle dei tifosi; noi, quelli protetti, ne portiamo ancora le cicatrici. Il concetto, se ci fosse ancora qualche dubbio, è uno solo: noi per lei ci saremo ovunque e in ogni categoria; il futuro, qualunque esso sia, non ci fa paura! Ancora una volta tutti insieme!”.