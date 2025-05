Sampdoria-Cremonese LIVE (0-0). Evani inserisce Abiuso per Niang e Ricci per Yepes

Genova.

81′ Nella Sampdoria chance per Akinsanmiro, che sostituisce un esausto Benedetti

80′ Ultimo cambio nella Cremonese: fuori Johnsen per Bonazzoli

77′ Occasione Cremonese con un cross dalla destra e Azzi che devia molto vicino alla porta dopo un tocco di Valoti, palla fuori di poco.

70′ Altro cambio nella Cremonese: fuori Collocolo per Castagnetti

65′ Cambio nella Cremonese: esce Vandeputte per Valoti, nella Samp doppia sostituzione: entrano Abiuso e Ricci per Niang e Yepes

64′ Proteste per un presunto fallo di mano in area della Cremonese, per ora si gioca

62′ Ci prova anche Vandeputte con un destro a girare: Cragno blocca in presa alta

60′ Tentativo di Collocolo, ma Cragno respinge il tiro centrale

59′ Ammonito Niang, gomito alto su Ceccherini

59′ Altro corner per la Cremonese: cross di De Luca respinto da altare, il corner è battuto sul secondo palo, dove di testa arriva Bianchetti: palla alta

55′ Corner guadagnato dalla Cremonese, che trova la Sampdoria scoperta dietro. Sugli sviluppi la difesa libera, ma Vieira resta a terra parecchio dolorante

48′ Punizione da posizione pericolosa per la Cremonese, schema per il tiro di Johnsen invece che per quello che sembrava più probabile, ossia Collocolo, rimpallo favorevole ai blucerchiati, Cragno fa suo il pallone

46′ Tre cambi prima del fischio della ripresa. Nella Samp entra Venuti per Depaoli, che probabilmente non ce la fa (aveva subito qualche colpo nel primo tempo). Nella ripresa dentro Ceccherini per Ravanelli, esce Barbieri ed entra Zanimacchia

Finisce 0-0 il primo tempo tra Sampdoria-Cremonese, 3-1 le occasioni da rete in favore dei blucerchiati, che però non si sbloccano.

Undici titolare scelto da Evani con la conferma di Vieira e il rilancio di Yepes e Ferrari. Sibilli, dopo le prime battute di gioco, è in una posizione che gli consente di stare più vicino a Niang.

Nei primi 45 minuti la Cremonese fa più possesso palla, ma sfiora il gol in una sola occasione: al 35′ quando un tiro di Johnsen viene respinto da Curto e Ferrari praticamente sulla linea di porta.

La Samp invece prova a scavalcare il centrocampo avversario, finendo spesso in fuorigioco, ma quando riesce a passare riesce a creare le occasioni più importanti. Al 19′ Depaoli tiene il pallone spalle alla porta e serve in appoggio Niang. Gran tiro e Fulignati vola con la mano sinistra a deviare in corner. Al 31′ un lancio lungo dalla destra taglia il campo dove Sibilli riceve addomesticando bene il pallone. Il diagonale rasoterra è leggermente impreciso e la palla termina a pochissima distanza dal palo. Al 40′ ancora Samp vicina al gol con un tocco di Niang per Vieira, che mantiene il controllo del pallone e batte a rete, toccando però l’esterno della porta.

45′ Due minuti di recupero

44′ Buona palla riguadagnata a centrocampo dalla Samp, con Sibilli che resta a terra. Niang spreca tutto con un tiro debole più dettato dal non saper bene cosa fare che da una convinzione per battere a rete

40′ Ancora Samp vicina al gol con un tocco di Niang per Vieira, che mantiene il controllo del pallone e batte a rete, toccando però l’esterno della porta.

39′ Ammonito Barbieri, duro su Altare

36′ Altra occasione per la Samp: cross per Tiro al volo di Beruatto sull’esterno della rete

35′ Occasione Cremonese! Salvataggio di Curto e Ferrari che vale come un gol sulla conclusione di Johnsen, favorito da uno scivolone del diretto avversario. Il tiro a botta sicura è respinto dal giocatore blucerchiato con Cragno battuto

33′ Ammonizione per Beruatto, che aveva protestato per un fallo subito

31′ Occasione Sampdoria! Un lancio lungo dalla destra taglia il campo dove Sibilli riceve addomesticando bene il pallone. Il diagonale rasoterra è leggermente impreciso e la palla termina a pochissima distanza dal palo.

24′ Corner guadagnato dalla Cremonese con un tiro di Johnsen deviato dalla difesa. L’angolo è battuto sul primo palo e Depaoli libera di testa. Poi la Samp riparte, ma viene ancora fermata per fuorigioco. Sibilli in ogni caso aveva trovato ancora una respinta pronta di Fulignati

19′ Occasione Sampdoria: lancio lungo per gli attaccanti, in qualche modo Depaoli tiene il pallone spalle alla porta e serve in appoggio Niang. Gran tiro e Fulignati vola con la mano sinistra a deviare in corner. Sugli sviluppi conclusione di Depaoli dal limite che però termina fuori. Il giocatore si lamenta per una presunta deviazione

17′ Lancio di Yepes per Niang, l’attaccante sbaglia la conclusione davanti a Fulignati tirandogli addosso, ma la bandierina dell’assistente si alza, era fuorigioco già abbastanza evidente a occhio nudo

12′ C’è un po’ di nervosismo in campo, l’arbitro Marchetti richiama verbalmente Pickel e Bianchetti

9′ Prima conclusione verso la porta di Cragno da parte della Cremonese: Azzi riceve palla e supera senza troppi problemi Yepes, la conclusione rasoterra col destro però non è nello specchio

5′ In queste prime fasi di gioco Sibilli sembra essere molto più vicino a Niang, quasi da seconda punta

3′ Lancio di Ferrari per Depaoli, cross in mezzo, Ravanelli libera in fallo laterale

1′ Si comincia con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Fumogenata con i colori blucerchiati nella Sud e, complice l’attesa che si dissipino, lo stadio intona “a cappella” la parte finale di lettera da Amsterdam.

Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Cremonese, partita che per i blucerchiati non possono sbagliare se vogliono avere qualche speranza di restare in serie B.

Nell’undici iniziale Evani conferma Vieira, in difesa si rivede Ferrari al posto di Bereszynski. In campo anche Yepes, Niang l’unica punta.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Cragno, Ferrari, Curto, Altare, Beruatto, Vieira, Yepes (65′ Ricci), Benedetti (81′ Akinsanmiro), Depaoli (46′ Venuti), Sibilli, Niang (65′ Abiuso).

Allenatore: Evani.

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Riccio, Bellemo, Coda, Borini, Bereszynski, Sekulov.

Cremonese: Fulignati, Antov, Ravanelli (45′ Ceccherini), Bianchetti, Barbieri (45′ Zanimacchia), Pickel, Azzi, Collocolo (65′ Castagnetti), Johnsen (80′ Bonazzoli), Vandeputte (65′ Valoti).

Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Drago, Tannander, Gelli, Majer, Moretti, Folino, Nasti.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Ammoniti: Beruatto, Niang (S); Barbieri (C)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 6.809 incasso 76.166.