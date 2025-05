Sampdoria, con Evani la media punti migliore: dopo l’esonero sprint di Pirlo, le decisioni tardive sulle guide tecniche

Genova. Quello che colpisce, guardando la successione delle posizioni in classifica della Sampdoria in questo drammatico campionato 2024-2025, è che i blucerchiati, salvo un settimo posto alla decima giornata, abbiano trascorso tutto il campionato nelle retrovie sempre a ridosso della zona retrocessione. Solo un piccolo scatto al 14° posto nella 25esima giornata aveva ulteriormente illuso i tifosi, ma sono di più le volte che i blucerchiati hanno galleggiato in area playout. Eppure le voci in città, media compresi a volte, illudevano su una fantomatica breve distanza da colmare per raggiungere i playoff. La squadra ha vinto solo 8 partite in tutto il campionato, solo il Cosenza ha fatto peggio.

Colpisce anche il fatto che alla 32esima giornata la Reggiana era al 19° posto, la Salernitana diciottesima. I cambi di allenatore sono stati in quei casi determinanti per dare una scossa alla squadra. Nessun nome altisonante, ma evidentemente profili giusti a livello di motivazione e lavoro sui giocatori. Quello che non è successo alla Samp, anche se Evani risulterà, con solo sei partite però, quello con la media punti migliore dei quattro che si sono succeduti sulla panchina blucerchiata. Un ulteriore rimpianto alla luce di come sono andate le cose.

La vicenda di Andrea Pirlo è ormai storia ampiamente discussa: mandato via dopo sole tre gare da Accardi per un feeling mai nato. Per lui un punto in tre partite (media punti 0,333). Lascia la Sampdoria diciottesima, ma ad agosto. La rapidità con cui si decide l’esonero diventerà lentezza nel prendere le decisioni (e punti importanti) sulle guide tecniche successive.

Arriva Andrea Sottil e la prima partita è il 31 agosto 2024, un pareggio col Bari per 0-0. Sul piatto della gestione Sottil pesano le sconfitte contro il Cosenza e il Brescia, ma anche il pareggio a Cittadella. Bilancio finale del mister 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte (media 1,23 punti a partita), più la vittoria nel derby di Coppa Italia. Sottil ha lasciato comunque la Samp 15esima a quota 17 punti.

In quel momento la Samp ha dietro Salernitana, Cosenza, Frosinone, Sudtirol e Cittadella. Il Sudtirol cambia allenatore l’8 dicembre, il giorno in cui la Samp perde 5-1 a Sassuolo. Arriva Castori e marcia su un ruolino che inverte la rotta dei bolzanini, che terminano questo campionato al decimo posto: 8 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte. Ben 34 punti.

Leonardo Semplici prende la Sampdoria a inizio dicembre. Prima partita il 14 contro lo Spezia (un pareggio), l’ultima il 6 aprile sempre contro gli aquilotti (sconfitta per 2-0). Bilancio finale: 2 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte (media punti 1 a partita). Semplici lascia la Samp dopo 16 partite in campionato (e un turno in Coppa Italia) come l’aveva presa, diciottesima e a 32 punti. Tra le partite contro le dirette concorrenti pesa la sconfitta in casa contro il Frosinone (0-3), quella a Bolzano per 2-1, i pareggi contro Reggiana, Brescia e Carrarese.

Nel frattempo le altre squadre non stanno ferme. Il 18 febbraio nel Frosinone arriva Paolo Bianco e la squadra ha una scossa che la toglie dalla palude della retrocessione diretta: 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. 20 punti (media 1,67).

La Reggiana cambia allenatore il 31 marzo 2025: con Dionigi perde le prime due con Cremonese e Pisa e inanella vittoria con Cittadella, Modena, Spezia e Juve Stabia, perdendo solo ieri a Brescia.

L’ex blucerchiato Chicco Evani subentra a sei giornate dalla fine. Per lui 2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta (media punti 1,5 a partita), ma la Samp resta diciottesima a 41 punti. Perché le dirette concorrenti corrono: Marino subentra nella Salernitana come Evani a sei giornate dalla fine, il 7 aprile 2025. Risultato? Quattro vittorie e due sconfitte: 12 punti (2 a partita).