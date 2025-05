Sampdoria, la nota ufficiale sui presunti favoritismi Figc: “Illazioni false e diffamatorie, avvocati tuteleranno interessi”

Genova. La Sampdoria batte un colpo e risponde, con un comunicato firmato dallo stesso Matteo Manfredi, alle illazioni su presunti favoritismi da parte della Figc uscite anche su alcuni organi di stampa o altre autorità che sono rimbalzate in questi giorni dopo la sospensione dei playout.

Ecco la nota pubblicata sul sito della Società: In merito alle recenti notizie apparse e ai commenti riportati dagli organi di stampa, U.C. Sampdoria spa smentisce le ricostruzioni e le illazioni che hanno avuto ampia eco sulla stampa e che sono false e gravemente diffamatorie nei confronti del club, nonché lesive dell’onorabilità e della credibilità di tutte le istituzioni preposte al rispetto delle regole.

U.C. Sampdoria ha sempre rigorosamente rispettato le normative applicabili, anche e soprattutto durante il delicato processo di ristrutturazione del proprio indebitamento. Nessun trattamento di favore è mai stato richiesto né ricevuto. L’intero percorso di ristrutturazione è avvenuto in totale trasparenza e sotto la supervisione del tribunale di Genova, dell’esperto indipendente nominato nell’ambito della composizione negoziata della crisi, avvocato Eugenio Bissocoli, e della Co.Vi.So.C.

A conferma della serietà e dell’affidabilità del club nell’adempiere gli impegni assunti e del pieno rispetto delle regole previste dall’ordinamento, i pagamenti dovuti secondo quanto previsto dal Piano di Ristrutturazione omologato sono stati onorati tempestivamente ed entro le rispettive scadenze. L’iscrizione e la conseguente ammissione di U.C. Sampdoria al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/24 sono avvenute a seguito della regolarizzazione della posizione fiscale del club, come attestato formalmente dall’Agenzia delle Entrate.

Non vi è dunque alcun margine per illazioni relative a presunti favoritismi da parte della Figc o di ogni altra competente autorità. Per tali ragioni U.C. Sampdoria ha già dato mandato ai propri avvocati di tutelare i propri interessi in ogni sede opportuna.

In relazione alle presunte irregolarità oggetto di indagine da parte della procura federale e attribuite al Brescia Calcio, U.C. Sampdoria è a oggi il soggetto maggiormente danneggiato da tali condotte che, ove confermate, non potranno che comportare una revisione della classifica finale del campionato di Serie B 2024/25 secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Come sempre accaduto, U.C. Sampdoria rispetterà le decisioni degli organi competenti di giustizia sportiva, precisando in ogni sede opportuna che l’applicazione di sanzioni conseguenti a irregolarità commesse nel corso della stagione sportiva non costituisce favoritismo di alcun genere ma l’ineluttabile conseguenza di condotte illecite.