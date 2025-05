Sampdoria, Beruatto: “Abbiamo giocato in 12. Martedì altra battaglia, ma siamo pronti”

Genova. Dopo la vittoria contro la Salernitana ha parlato Pietro Beruatto ai microfoni del canale ufficiale della Sampdoria. Il primo pensiero è per il pubblico: “Era una partita tesa, molto tesa. Però giocare davanti a questo scenario, questo pubblico, giocavamo veramente in dodici. Cioè una squadra terzultima in classifica che fa tutto pieno 31.000 tifosi… sono ancora tutto stonato, non sento dalle orecchie è stata veramente una botta di adrenalina incredibile e penso che ci ha aiutato a portare a casa il risultato. Oggi abbiamo messo quelle energie che trovi anche solamente girandoti verso i tifosi e che ti danno una carica incredibile. Secondo me tante energie le abbiamo prese da lì e dovevamo portare a casa il risultato e l’abbiamo fatto siamo contenti”.

La corsa verso la salvezza non è ancora finita, però, anzi è complicata e occorrono tre punti a Castellammare di Stabia: “Dobbiamo fare l’ultimo sforzo e e martedì sarà un’altra battaglia, ma noi siamo pronti”.

Il difensore, arrivato nel mercato di gennaio, spiega: “Avevamo preparato la partita in modo da andarli subito a prendere forte davanti e metterla proprio sul piano dell’intensità perché sapevamo che con la spinta del pubblico avremmo dato quel qualcosa in più e sapevamo che comunque anche dall’altra parte venire a giocare qua e magari vedere l’altra squadra che va subito in avanti non è facile. Poi fai questo gol che verso la fine del primo tempo che secondo me un po’ ti ammazza pure e poi dopo siamo stati bravi a portarla a casa”.

Ora c’è pochissimo tempo per ritrovare energie: “Ci sono pochi giorni però dobbiamo recuperare il più possibile e poi martedì è un’altra battaglia e se se giochiamo così sono sicuro che la possiamo portare a casa”.