Sampdoria ancora arbitro di se stessa, ma se perde contro la Salernitana rischia già di retrocedere

L’unica chiave di lettura che conta per i risultati della Sampdoria è quella dei risvolti di classifica. E i cinque punti di Evani in quattro partite sono pochi visto che ora la squadra è a -2 dai playout e quindi in zona retrocessione diretta. Su prestazioni eccetera ormai ha poco senso disquisire visto che ogni partita diventa una finale a sé. A due turni dal termine, tutto è ancora nelle mani dei blucerchiati, almeno fino a venerdì. Una vittoria contro la Salernitana potrebbe rilanciare le speranze salvezza. Una sconfitta, invece, potrebbe addirittura condannare la Sampdoria alla Serie C con un turno di anticipo.

Lo scenario migliore: tre punti contro la Salernitana consentirebbero ai blucerchiati di scavalcare i campani e magari anche il Brescia. In tal caso, la Sampdoria supererebbe due squadre. Significherebbe non solo lasciare la zona “rossa” ma posizionarsi anche al 16^ posto, ovvero il miglior piazzamento playout. A quel punto, potrebbe contro la Juve Stabia sperare nella salvezza diretta – magari con la formazione di Castellamare senza più obiettivi – o comunque mantenere il 16^ posto.

Ma all’opposto non è da escludere la retrocessione già fra quattro giorni. L’incastro è semplice: una sconfitta contro la Salernitana e ed eventuali pareggi di Brescia (a Modena) e Mantova (a Carrara) renderebbero inevitabile l’onta della prima retrocessione in Serie C. Un pareggio farebbe dipendere la salvezza della Samp, anche in caso di vittoria contro la Juve Stabia, dai risultati delle altre. E non è detto, tra l’altro, che la Juve Stabia non possa provare a migliorare o difendere il quinto posto all’ultima giornata.

Il calendario delle squadre in lotta per la salvezza

Reggiana 41 pt (Juve Stabia trasferta, Brescia trasferta)

Mantova 40 pt (Carrarese in casa, Catanzaro trasferta)

Frosinone 40 pt (Palermo trasferta, Sassuolo trasferta)

Brescia 39 pt (Modena trasferta, Reggiana in casa)

Salernitana 39 pt (Sampdoria trasferta, Cittadella fuori)

Sampdoria 37 pt (Salernitana in casa, Juve Stabia trasferta)

Cittadella 36 pt (Bari in casa, Salernitana in casa)

Cosenza 30 pt già retrocesso

Regolamento playout (16^ vs 17^)

Il play-out si disputa in gare di andata e ritorno, con gara di andata sul campo della squadra

quart’ultima classificata al termine del Campionato. Ottiene la permanenza nel Campionato Serie

BKT la squadra che, a conclusione delle due gare, ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la permanenza nel Campionato Serie BKT la squadra quint’ultima

classificata al termine del Campionato; solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il

Campionato con lo stesso punteggio in classifica (parità di punti), la gara di ritorno prevederà anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.