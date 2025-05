Sampdoria, allenamento ad alta tensione. I tifosi contestano e si fanno consegnare le maglie

Genova. E’ iniziato poco prima delle ore 16 il primo allenamento post Juve Stabia, match che ha sancito la retrocessione della Sampdoria in Serie C.

Allenamento ad alta tensione, infatti, attorno al Mugnaini si sono schierate le forze dell’ordine: camionette della polizia e dei carabinieri a monitorare la situazione. Nel frattempo si sono radunati un centinaio di tifosi che hanno iniziato a cantare cori contro staff e giocatori. Così è partita la contestazione.

A Bogliasco presenti anche Andrea Mancini, Giovanni Invernizzi e Massimo Ienca. La situazione è peggiorata quando i tifosi, autorizzati dalle forze dell’ordine, sono stati fatti entrare dentro il centro sportivo e hanno iniziato una contestazione più pesante verso la squadra che si stava allenando.

Poi, come atto simbolico, concordato, un paio di tifosi sono entrati in campo, hanno fatto il loro ingresso in campo e i giocatori che avevano appena finito di allenarsi si sono tolti le maglie che sono state messe in un sacco azzurro e consegnate ai tifosi. Le maglie saranno donate ai bimbi del Gaslini.