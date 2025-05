Salone del Libro, tutto pronto a Torino: ecco il programma del giovedì nello stand della Regione Liguria

Torino. Lo stand della Regione Liguria prende forma al Salone del Libro 2025. Dopo gli ultimi ritocchi lo spazio è ora pronto ad accogliere i visitatori e a promuovere i libri, gli autori e gli eventi editoriali ‘made in Liguria’ nel più importante appuntamento italiano dedicato all’editoria, in programma al Lingotto di Torino da giovedì 15 a lunedì 19 maggio.

Domani, giovedì 15 maggio, l’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro sarà a Torino per partecipare alla cerimonia di apertura del Salone del Libro (ore 11.30, Auditorium Giovanni Agnelli, Centro Congressi Lingotto) alla presenza del ministro della Cultura. Al termine dell’evento l’assessore visiterà lo stand della Regione Liguria, posizionato nel padiglione Oval (spazio V151); a seguire, interverrà alla riunione informale della Commissione Cultura (presieduta dalla Liguria) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’incontro si terrà alle 13.30 presso la Sala Lounge del Circolo dei Lettori (padiglione Oval).

Per tutta la giornata di domani, giovedì 15 maggio, l’artista Jean Blanchaert (autore dei disegni che caratterizzano la veste grafica dello stand) sarà ospite dello spazio espositivo della Regione Liguria per creare alcuni schizzi a tema Montale e ‘Ossi di seppia’. L’opera è stata infatti scelta come leitmotiv grafico e concettuale dello stand 2025 per celebrare i cento anni dalla pubblicazione; oltre ai disegni di Blanchaert, la grafica dello stand include alcune foto della mostra “Meriggiare pallido e assorto. Eugenio Montale, 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia”, dal 13 maggio al 29 giugno al Palazzo Ducale di Genova. Autori degli scatti della mostra sono i fotografi Iole Carollo, Anna Positano e Delfino Sisto Legnani.

Di seguito l’elenco degli eventi e delle presentazioni in programma domani, giovedì 15 maggio, nello stand di Regione Liguria:

Ore 10.30

‘Delitti, misteri, suspence’. Un incontro dedicato al genere letterario più popolare e richiesto dai lettori

Con Pupi Bracali, Rodolfo Rotondo, Piero Piscitelli, Adriano Parodi, in collaborazione con Delfino Moro ed Erga.

Un incontro a partire da ‘Dalle paludi al cielo e Dettagli preziosi’ (Delfino Moro) e da ‘I demoni del Commissario Piscopo e Ariela, ex agente KGB’ (Erga).

Ore 14.30

‘Premio Fracchia e Fiera Letteraria di Casarza Ligure e Bargone’

Con Stefania Vitulli, Chiara Fiorini e con il Comune di Casarza Ligure.

Un concorso letterario nazionale per ricordare uno dei massimi giornalisti della prima metà del Novecento e un festival tra mare e colline in occasione del centenario della storica rivista La Fiera Letteraria, per celebrare la cultura come spazio condiviso e occasione d’incontro.

Ore 15.45

‘Fabulé: favole antiche per lettori moderni’ (Delfino Moro)

Con l’autore Gino Rapa

Finché esisteranno furbe volpi, avidi lupi, agnelli ingenui e rane vanitose, il mondo che questo libro racconta sarà sempre di straordinaria attualità.

Ore 16.30

‘Aqua. Ventuno giorni con l’acqua alla gola’

Un romanzo poliedrico, incalzante, denso di colpi di scena e impreviste rivelazioni al ritmo parossistico di una improvvisazione jazz

con Paolo Asti

a partire da ‘Aqua’ (Sagep Editori)

Ore 17.00

‘L’impermeabile di Kabul’ (Magog)

Con l’autore Tonino Bettanini

Un thriller sullo sfondo della sfida (sul campo ma anche ideologica) tra la intelligence occidentale e il fondamentalismo islamico.

Ore 17.45

‘Ho arrestato Mengele’: nel 1949, a Genova, il criminale di guerra nazista venne arrestato, ma dopo poco fu rilasciato in tutta fretta. Chi ne dispose la liberazione? E perché?

Con Fabrizio Càlzia

a partire da ‘Ho arrestato Mengele’ di Lorenzo Fantini (Galata Edizioni)