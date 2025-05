Salis, il day after: “Grazie alla squadra, ora trovare una sintesi tra sviluppo e umanità”

Genova. Non ha dormito niente – “ma sono tre mesi che dormo non più di quattro ore a notte, e ho scoperto che è possibile, anche se non senza conseguenze”, scherza – ma nella conferenza stampa del day after l’elezione a sindaca di Genova, Silvia Salis, lancia alcuni messaggi chiari. Alla città, agli avversari, e alla coalizione.

“In questi mesi siamo stati tra la gente, nelle strade, in tutti i municipi e abbiamo capito quello che era il senso di abbandono di questa città, siamo riusciti però a comunicare una cosa importante, che vogliamo trovare una sintesi tra l’impegno per lo sviluppo della città e dare un senso di umanità a questo stesso processo di sviluppo, lo sviluppo deve essere armonizzato con la vita del cittadini”.

Nelle stesse ore in cui Silvia Salis inizia a “contare” i risultati di liste e candidati, e a incontrare i partiti per definire – “entro un paio di settimane”, azzarda – la geometria della giunta, chiarisce alcuni punti. “Tra stare all’opposizione e stare al governo c’è una differenza che si chiama pragmatismo e su questo non accetterò passi indietro da parte di nessuno – scandisce – dobbiamo portare a termine le grandissime operazioni che interessano Genova ma senza dimenticarsi della vita quotidiana delle persone, i partiti del campo progressista che hanno contribuito alla nostra vittoria hanno una forte ideologia e un’aspirazione a diffondere determinati principi ma questo va messo da parte nel momento in cui questa città dovrà affrontare questioni serie e sfidanti, dovrà affrontare dossier che in questi otto anni, dalla destra del fare non sono stati toccati neanche con le pinze, dall’emergenza abitativa a quella sociale”.

Per la giunta “non c’è fretta, ho già in mente delle cose ma le comunicherò tutte assieme, per correttezza, non escludo figure tecniche, quello che so è che una grande forza del campo progressista è il livello di competenze della classe dirigente, e non invidio la destra che si è trovata ad amministrare con un livello politico così diverso dal nostro. Io sono sicura che avrò una grande squadra, che spero mi faccia spesso cambiare idea se con progetti migliori di quelli che avrei avuto in mente io”. Inoltre Salis considera un’opzione la nomina di consiglieri delegati: “Ma senza esagerare”.

Silvia Salis vuole intervenire sull’ente Comune e sul suo funzionamento per valorizzare forze e settori. “A partire dal rapporto con le partecipate, dove serve più chiarezza, in questi anni c’è stata un’alternanza di dirigenze vorticose, onerosa e che ha creato dell’instabilità”. E poi, sulle risorse della macchina comunale e dell’eventuale ricorso a consulenze esterne (pratica molto sfruttata in questi otto anni dal centrodestra), la sindaca di centrosinistra sottolinea: “Non escludo la possibilità di ricorrere a consulenze ma queste devono portare reale valore aggiunto, non ho apprezzato vedere consulenti che poi si sono candidati alle elezioni…”.

E ancora “il Comune di Genova ha al suo interno grandi competenze e anzi, mi spiace vedere che in questi anni molti validi dirigenti sono scappati perché l’aria era diventata irrespirabile, ecco ne approfitto per dire che se qualcuno vuole tornare questo è il momento, valorizzeremo le competenze comunali e creeremo un ambiente dove è un piacere lavorare, chi usa toni sgradevoli con chi lavora si circonda solo di persone mediocri”.

Due settimane per la giunta ma tempi molto più stretti per la proclamazione a sindaca, forse già tra questo giovedì e venerdì. Il 2 giugno, alla cerimonia della festa della Repubblica, la prima uscita con la fascia tricolore.

Troverà, in quell’occasione, anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. “Non l’ho ancora sentito ma credo che ci incontreremo molto presto“. Dopo la telefonata delle congratulazioni, Salis, ha invece nuovamente sentito Pietro Piciocchi, per questioni pertinenti al passaggio di consegne e legate alla cassa comunale, propedeutiche appunto, alla proclamazione.

Durante la conferenza stampa di questa mattina al point, Silvia Salis ha voluto anche ringraziare i componenti dello staff che l’hanno seguita in questi mesi, dal portavoce all’ufficio stampa, dal campaign manager agli spin doctor agli assistenti. Ha nominato anche due figure che hanno lavorato nel dietro le quinte ma che sono state fondamentali: uno è Angelo Gazzo, costruttore navale (era anche candidato in lista), l’altro è Chicco Franchini, già noto alle cronache genovesi come presidente del gruppo Occupy Albaro.

E poi un grazie, che ha racchiuso però un messaggio ulteriore, al marito regista Fausto Brizzi. “Mi è stato vicino con le sue capacità e con le sue competenze, questo non significa che sono eterodiretta, come ho sentito affermare da qualcuno, io non sono eterodiretta da nessuno, ma credo che una persona che ti sostiene con le sue capacità per farti realizzare sia una grande dimostrazione d’amore, invece molto spesso si sente parlare dell’altra metà come un angelo del focolare che aspetta a casa”.