Sagra del pesce di Camogli, fermate straordinarie e treni extra

Genova. Tre fermate extra e un treno straordinario in occasione della 73esima edizione della Sagra del Pesce di Camogli. Questo quanto disposto da Trenitalia (Gruppo FS), per sabato 10 e domenica 11 maggio, su richiesta della Regione Liguria.

“Come Regione Liguria ci siamo impegnati per soddisfare le esigenze dell’utenza vista l’alta partecipazione prevista per la storica manifestazione – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti- . Con le fermate aggiuntive nella stazione di Camogli e un treno extra in notturna per fare rientro verso La Spezia offriremo migliorie importanti a tutti coloro che sceglieranno il treno per muoversi verso Camogli. Dopo il piano straordinario messo in campo in occasione del 1 maggio con 24 treni aggiuntivi nell’area cittadina di Genova, continua dunque l’impegno della Regione Liguria che in questo modo intende, non solo garantire un miglior servizio ferroviario, ma anche valorizzare al massimo i propri eventi”.

Nel dettaglio:

Sabato 10 maggio

Dalla Spezia Centrale a Genova Brignole

Treno in partenza alle 17.50 da ‘La Spezia Centrale’ effettuerà fermata straordinaria a Camogli alle 18.50 per arrivare a Genova Brignole alle 19.15.

Da Genova Brignole alla Spezia Centrale

Treno in partenza alle 18.45 da Genova Brignole effettuerà fermata straordinaria a Camogli alle 19.09 per arrivare alla Spezia Centrale alle 20.10.

Treno in partenza alle 20.45 da Genova Brignole effettuerà fermata straordinaria a Camogli alle 21.07 per arrivare alla Spezia Centrale alle 22.10.

Domenica 11 maggio

Partirà da Recco alle 0.57 un treno straordinario che fermerà a Camogli all’1.02, a Santa Margherita Ligure all’1.08, a Rapallo all’1.12, a Zoagli all’1.17, a Chiavari all’1.22, a Lavagna all’1.26, a Sestri Levante all’1.33, a Riva Trigoso all’1.37, a Moneglia all’1.43, a Deiva Marina all’1.47, a Framura all’1.52, a Bonassola all’1.56, a Levanto alle 2.01, a Monterosso alle 2.06, a Vernazza alle 2.10, a Corniglia alle 2.15, a Manarola alle 2.19, a Riomaggiore alle 2.23 e alla Spezia Centrale alle 2.30.