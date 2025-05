Lo scrittore Jonathan Safran Foer a Genova l’11 maggio: riceverà il premio Primo Levi

Genova. Il premio internazionale Primo Levi 2025 è stato assegnato all’unanimità dal Centro culturale Primo Levi a Jonathan Safran Foer. La cerimonia di consegna avrà luogo domenica 11 maggio, alle ore 17.45, nel salone del Maggior consiglio di Palazzo Ducale di Genova.

I relatori sono Shaul Bassi, professore ordinario di Letteratura inglese e Scienze umane per l’ambiente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Ariel Dello Strologo, avvocato, consigliere dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, già presidente della comunità ebraica di Genova e del centro culturale Primo Levi.

Per l’occasione lo scrittore e saggista statunitense per la prima volta verrà a Genova. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il Premio Internazionale Primo Levi, istituito nel 1992, vuole onorare coloro che con il proprio impegno morale, spirituale e civile, hanno contributo alla pace e alla giustizia per un mondo libero da pregiudizi, razzismo e intolleranza, con ciò ponendosi nel solco dell’insegnamento che Primo Levi ci ha consegnato nel corso della sua vita e con le sue opere.

Così recita la motivazione dell’edizione 2025: “Se Primo Levi ci ha offerto una testimonianza etica universale, un appello alla responsabilità collettiva e alla memoria come un fondamento della vita civile, Jonathan Safran Foer, nato decenni dopo la Shoah, si confronta con l’eredità della memoria e con la trasmissione del trauma fra le generazioni. Nei suoi saggi emerge come intellettuale impegnato con l’obiettivo di sollecitare le coscienze e risvegliare un senso di responsabilità, fondato sull’empatia e sull’urgenza del cambiamento, capace di ispirare scelte quotidiane e valutare il loro impatto sull’ambiente, gli animali, l’alimentazione e le generazioni future. Con Primo Levi, Jonathan Safran Foer condivide l’idea che la letteratura non sia solo un atto estetico, ma un gesto politico e etico che reca con sé un potere trasformativo. In un mondo segnato da nuove forme di violenza, da discriminazioni e crisi ambientali, le opere di Primo Levi e di Jonathan Safran Foer ci ricordano che l’umanità si preserva anche attraverso le storie che scegliamo di ascoltare e di tramandare“.

Jonathan Safran Foer, nato a Washington DC nel 1977, è noto per avere affrontato tematiche connesse alla memoria, all’identità e all’etica contemporanea. Dopo avere frequentato la Princeton University, dove gli sono stati assegnati vari premi di scrittura creativa, nel 1999 ha compiuto un viaggio in Ucraina per condurre una ricerca sulla vita di suo nonno.

Il viaggio ha ispirato il suo esordio letterario, “Ogni cosa è illuminata”, dal quale è stato tratto il film omonimo, come è accaduto per “Molto forte incredibilmente vicino”, interpretato sul grande schermo da Tom Hanks, Sandra Bullock, John Goodman, Max von Sydow. Oltre a questi due romanzi, tra le sue opere più note pubblicate in Italia figurano “Eccomi”, “Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?”, “Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il mondo siamo noi”, tutti editi da Guanda.

Il Premio Internazionale “Primo Levi” è stato assegnato a Elie Wiesel (1992), Willy Brandt (1993), Johan Jorgen Holst (1994), Lea Rabin (1996), Medici Senza Frontiere (1997), Shimon Peres (1998), Carlo Azeglio Ciampi (1999). Carla Del Ponte (2000), Steven Spielberg (2001), Nadine Gordimer (2002), Andrea Riccardi (2003), Amos Oz (2008), Simone Veil (2010), Andrzej Wajda (2011), Ágnes Heller (2012), Jakob Finci (2013), Denis Mukwege (2014), Guido Calabresi (2015), Sebastião Salgado (2016), David Grossman (2017), Adam Michnik (2018), Liliana Segre (2019), Piero Dello Strologo (2022), Maria Agnese Moro (2023).

La manifestazione è organizzata dal Centro Culturale Primo Levi in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Genova, e con il sostegno del consiglio regionale della Liguria.