Rubano i tablet delle ordinazioni di un ristorante di sushi: trovati e denunciati

Genova. La polizia ha denunciato un 38enne genovese e un 30enne di origini algerine, entrambi senza fissa dimora e pregiudicati, per furto aggravato in concorso.

Nella notte di sabato, il proprietario di un ristorante di sushi sito in via Brigata Liguria, ha ricevuto un alert per un furto in atto, dall’applicazione relativa alle immagini di videosorveglianza del locale, ed ha immediatamente contattato il 112.

Gli agenti delle volanti intervenuti hanno constatato che i ladri erano entrati forzando una delle due uscite di sicurezza, per portare via 41 tablet utilizzati per le ordinazioni, 2000 euro in contanti e uno smartphone. Inoltre, già la notte precedente, erano stati rubati anche altri dispositivi elettronici, sempre con le stesse modalità.

A seguito della denuncia sporta dal proprietario, gli agenti della squadra mobile hanno avviato un’indagine, consultando le immagini bloccate dalle telecamere di sicurezza, in cui venivano identificati chiaramente gli indagati, poiché agivano col volto scoperto.

I due sono stati rintracciati nella zona di Marassi/Staglieno. In particolare, il 30enne aveva con sé un borsone contenente 26 tablet, e il 38enne ne possedeva altri 14, corrispondenti, per tipo e descrizione, a quelli rubati nel ristorante; inoltre, il 30enne, non solo è risultato poi essere l’autore dell’analogo furto avvenuto la sera precedente sempre nello stesso locale, ma ha anche dichiarato di essere il responsabile di un ulteriore furto avvenuto sempre quella notte, presso una gelateria di via Malta.

Una volta portati in Questura i due uomini sono stati denunciati e tutto il materiale è stato restituito al proprietario