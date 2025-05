Ruba il telefono dal furgone di un corriere, scoppia la lite in via XX Settembre

Genova. Si è infilato nel furgone di un corriere che aveva parcheggiato in via XX Settembre per rubargli il telefono, e sorpreso dal corriere lo ha aggredito.

È successo intorno all’ora di pranzo, a segnalare l’accaduto alcuni passanti che hanno visto i due litigare. Gli agenti delle volanti sono subito intervenuti e hanno bloccato il giovane, prima di capire il motivo della lite.

Il corriere, un 31enne, ha raccontato che stava scaricando del materiale dal retro del furgone quando ha sentito la porta anteriore dell’abitacolo chiudersi. Insospettito, si è avvicinato per capire cosa fosse successo e ha subito notato la mancanza del suo cellulare, in carica sul sedile del lato passeggero. A pochi passi un giovane che si stava allontanando.

Il corriere, ipotizzando che potesse essere l’autore del furto, gli ha chiesto di consegnargli il cellulare e con l’aiuto di un collega lo ha fermato e ha aspettato l’arrivo della polizia.

Il 25enne ha infine consegnato spontaneamente il telefono ed è stato denunciato.