Rsa Coronata, i sindacati contro la Cooperativa Quadrifoglio: “Condizioni di lavoro insostenibili, la Regione intervenga”

Genova. I sindacati del comparto sociosanitario in Liguria si fanno sentire. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uiltucs lanciano un appello urgente alla Regione Liguria affinché intervenga sulla difficile situazione lavorativa all’interno della Rsa Coronata, struttura genovese gestita dalla Cooperativa Il Quadrifoglio di Pinerolo.

“I sindacati denunciano il perdurare di condizioni di lavoro ritenute inaccettabili per il personale, aggravate – secondo quanto riportato – dalla mancata applicazione degli accordi contrattuali relativi alla mensilizzazione degli stipendi. Una situazione che ha già portato alla proclamazione di due stati di agitazione da parte dei lavoratori, senza che siano seguiti miglioramenti concreti”.

“La struttura, un tempo fiore all’occhiello dell’assistenza agli anziani e oggi affidata in gestione privata, versa in uno stato di progressivo deterioramento, con segnalazioni di scarsa manutenzione degli edifici e un peggioramento della qualità del servizio, nonostante l’impegno e la professionalità del personale impiegato”, dicono Cgil, Cisl e Uil.

Nel mirino delle organizzazioni sindacali anche l’assenza della Regione ai tavoli di conciliazione convocati dalla Prefettura di Genova, una latitanza considerata particolarmente grave dato il ruolo centrale dell’ente nei processi di accreditamento e vigilanza delle strutture sociosanitarie.

“A peggiorare il clima interno – denunciano i rappresentanti dei lavoratori, sarebbe il comportamento della dirigenza della cooperativa, accusata di intimidazioni e di una gestione autoritaria nei confronti del personale, anche attraverso un uso massiccio e, a detta dei sindacati, immotivato, delle contestazioni disciplinari”.

“Alcuni operatori lavorano nella struttura da oltre vent’anni senza mai aver ricevuto richiami: ora vengono continuamente messi sotto pressione”, spiegano le sigle firmatarie.

Il problema, aggiungono, riguarda anche i servizi di pulizia gestiti dal Quadrifoglio per conto di altre realtà, come l’Istituto David Chiossone e l’Istituto Don Orione, dove si riscontrerebbero analoghe criticità.

I sindacati chiedono un incontro urgente con la Regione Liguria per affrontare una situazione che giudicano ormai insostenibile, sottolineando come una dignitosa assistenza agli anziani non possa prescindere da condizioni di lavoro eque e rispettose per gli operatori. “È necessario garantire una giusta retribuzione e applicare i contratti collettivi e gli accordi sottoscritti”, concludono.