Rissa nel centro di accoglienza, nove minori stranieri denunciati

Genova. Nove minori stranieri non accompagnati sono stati denunciati dopo essere stati coinvolti in una rissa scoppiata in un centro di accoglienza la notte scorsa.

Coinvolti ragazzi tra i 16 e i 18 anni, alcuni originari dell’Egitto e altri della Tunisia. Le due “fazioni” si sono affrontate all’interno della comunità venendo alle mani, e gli educatori hanno subito chiamato il 112.

All’arrivo delle volanti della polizia i giovani sono stati identificati, denunciati per rissa e poi riassegnati ad altre strutture. Nessuno è rimasto ferito né ha avuto bisogno di cure mediche.