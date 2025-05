Notte di violenza nel Tigullio tra aggressioni e risse: cinque feriti e indagini dei carabinieri

Santa Margherita. Notte violenta nel Tigullio, con aggressioni e risse che hanno avuto come risultato feriti, interventi di soccorso e indagini delle forze del’ordine.

A Santa Margherita Ligure, due gli interventi del 118 e dei carabinieri. Il primo alle 3.30 circa sul lungomare Rossetti: la Croce Rossa ha soccorso e trasportato al pronto soccorso di Lavagna un ragazzo colpito al volto con un pugno.

Alle 4.45 in via Milite Ignoto tre i feriti per una rissa: intervengono la Croce Bianca e i Volontari del soccorso di Rapallo e la Croce Rossa di Santa Margherita che hanno trasportato i tre al pronto soccorso di Lavagna. Intervenuti ancora i carabinieri che hanno aperto le indagini per stabilire se il secondo caso sia conseguenza del primo e se vi abbiano partecipato altri poi fuggiti, oltre ai motivi che hanno generato i due episodi.

A Sestri Levante, alle 4.20 sul piazzale della stazione, la Croce Verde di Sestri ha soccorso un 17enne, anche lui finito al pronto soccorso.