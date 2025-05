Rifiuti in porto, il Tar sospende l’affidamento a Progitec: “Geam continui a garantire il servizio”

Genova. Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso della Geam, presentato insieme ad Amiu e Comune di Genova, e ha sospeso l’aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti in porto alla ditta catanese Progitec, ordinando all’Autorità portuale di “riesaminare i requisiti di ordine generale”. L’udienza di merito si terrà il 7 novembre e nel frattempo l’azienda continuerà a gestire il servizio.

La vicenda giudiziaria era nata con la gara indetta da Palazzo San Giorgio per esternalizzare il servizio garantito finora da Geam, azienda pubblica partecipata al 51% da Amiu e al 49% della stessa Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale. L’ente, nelle more dell’aggiudicazione, aveva deciso di negare a Geam anche l’affidamento temporaneo, scatenando la reazione dei 54 lavoratori che avevano proclamato sciopero per denunciare il rischio di perdere il posto. Il nuovo gestore, infatti, avrebbe più che dimezzato l’organico, scendendo a 24 addetti.

Alla base dello stop del Tar c’è una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Angelo Lapiana, fondatore dell’impresa insieme al fratello Alberto e arrestato nel 2019 nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e turbata libertà degli incanti nel comune di San Pietro Clarenza nel Catanese. In seguito alla misura cautelare, Lapiana aveva ceduto la sua partecipazione e si era dimesso da amministratore unico, cedendo le quote alla moglie Sonia Cageggi. In sostanza, secondo il tribunale amministrativo, sarebbe sempre lui a gestire l’azienda di fatto.

Ma non solo. Come rilevato dai giudici della prima sezione, oggi Lapiana lavora formalmente come addetto alla segreteria, svolgendo però mansioni “atipiche” che contemplano “la gestione sia della partecipazione alle procedure di gara, a partire dalla scelta delle selezioni in cui concorrere, sia della fase esecutiva dei contratti di appalto”. Inoltre il 15 aprile il Cda ha affidato ai due fratelli “la direzione e la commessa del porto di Genova”.

Il Tar mette nel mirino l’Autorità portuale perché “ha completamente omesso di valutare la ricorrenza di un grave illecito professionale da reato di Progitec s.r.l. per contagio da parte di Angelo Lapiana, costituente causa di esclusione non automatica” secondo la normativa vigente. E dispone quindi che Palazzo San Giorgio acquisisca anzitutto il certificato dei carichi pendenti, poi “compia le valutazioni in ordine all’affidabilità professionale e all’integrità morale dell’operatore economico”, garantendo comunque a Progitec il contraddittorio.

Nel frattempo il Tar ritiene che sia “opportuno e ragionevole sospendere l’esecuzione degli atti impugnati nelle more del riesame dell’amministrazione”. Nel frattempo il servizio dovrà continuare ad essere espletato da Geam che, ricorda la prima sezione. “con la pressa di sua proprietà ubicata nell’area portuale, provvede anche alla compattazione di oltre il 40% dei rifiuti urbani indifferenziati dopo il crollo del ponte Morandi, che ha reso inservibile l’impianto di Amiu sotto il viadotto”.

Anche il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi aveva scritto all’Autorità portuale per chiedere o la revoca immediata dell’affidamento per motivi di interesse pubblico o, in alternativa, la proroga di almeno tre mesi dell’affidamento a Geam. In caso contrario – aveva avvertito – il Comune avrebbe impugnato il provvedimento. Ora il provvedimento del Tar che potrebbe ribaltare la situazione a favore dell’azienda partecipata.