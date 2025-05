Rifiuta di pagare 450 euro per l’albergo, la polizia lo scopre con un Rolex falso

Genova. La polizia di Genova ha denunciato un 54enne residente fuori provincia per ricettazione e introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

Ieri mattina un albergatore ha contattato la polizia perché il 54enne, durante il check out, si è rifiutato di effettuare il pagamento di 450 euro.

Sul posto, gli agenti hanno interrogato il richiedente che ha spiegato di aver ospitato l’uomo, ancora presente nella hall, presso il suo hotel per quattro notti e che, al momento del pagamento, ha detto di avere le carte bloccate.

Dai primi accertamenti gli agenti hanno scoperto che l’indagato, che aveva prima dichiarato di essere un avvocato e poi di essere stato radiato dall’albo, aveva diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, con conseguente condanna.

Inoltre aveva con sé una scatola di colore verde riportante il logo Rolex e contenente un orologio dal valore di circa 10mila euro che, a detta sua, avrebbe ricevuto da terzi e che poi avrebbe dovuto rivendere.

Gli operatori hanno da subito notato delle stranezze nell’orologio e, insospettiti, hanno consultato un rivenditore ufficiale Rolex, riuscendo a risalire all’origine del prodotto dal numero di matricola, da cui è risultato infatti appartenere ad una partita di orologi falsi, rivenduti poi in modo illecito. Portato in questura per gli atti di rito, l’uomo è stato deferito.