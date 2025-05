Rfi, siglato protocollo con Comune e Mit per il prolungamento della metro in Valpolcevera

Genova. È stato sottoscritto questo pomeriggio alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il protocollo d’intesa tra il MIT, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e il Comune di Genova.

L’obiettivo è di coordinare e compatibilizzare due opere infrastrutturali di importanza strategica per il territorio e in particolare per il quartiere di Rivarolo. Il protocollo stabilisce la collaborazione tra ministero, RFI e Comune di Genova al fine di trasferire al Comune il sedime attualmente in assett RFI, necessario a consentire il proseguimento della metropolitana all’interno della Val Polcevera con collegamento a doppio binario.

Per effetto del trasferimento di tale sedime al Comune, il protocollo prevede, inoltre, la progettazione e la successiva realizzazione a cura di RFI di un nuovo collegamento ferroviario tra le stazioni di Genova Campasso e di Genova Marittima Santa Limbania, necessario a consentire la piena funzionalità degli scali e del traffico merci all’interno del Nodo di Genova.

Con una successiva convenzione attuativa, Comune e RFI definiranno il coordinamento operativo, per compatibilizzare il progetto di prolungamento della linea metropolitana di Genova tra Canepari e Pallavicini, a cura del Comune, e del progetto in corso di realizzazione, a cura di RFI, del collegamento ferroviario Bivio Fegino – Parco Campasso – Parco Rugna/Bettolo.