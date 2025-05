“Resto per migliorare la vita della mia città”. Habili, Poggi e Gurrieri i giovani candidati scelti da Fantapolitica

Genova. “Resto perché voglio migliorare la vita quotidiana del mio quartiere e della mia città», dichiara Davide Poggi (25), attivista e giovane candidato con la lista “Alleanza Verdi-Sinistra” alle elezioni amministrative di Genova, scelto da Fantapolitica! assieme a Medina Habili (28) e Damiano Gurrieri (26) per far parte del primo network italiano di giovani tra i 18 e i 30 anni attive nelle istituzioni locali, indipendenti da partiti ma unite da un’identità politica chiara e radicale.

Fantapolitica ha scelto Genova già alla tornata elettorale del 2022, sostenendo l’attuale consigliera uscente Francesca Ghio, candidata al consiglio comunale con AVS, e continua a farlo nel 2025, supportando le candidature di Habili, Poggi e Gurrieri. La rete nazionale no-profit, nata per offrire strumenti, formazione e supporto strategico a giovani nelle istituzioni locali, ha incluso la nostra città tra le realtà su cui puntare per portare un cambio di passo politico, sociale e generazionale.

“Sono nato a Genova e ho 25 anni – si presenta Davide Poggi, candidato in Municipio II Centro-Ovest con AVS -. Studio Politiche Governance e Informazione dello Sport presso l’Università degli Studi di Genova. Grande appassionato di trasporto pubblico, ambiente, cultura e sport, sogno una città meno trafficata e con un trasporto pubblico capillare e competitivo. Resto a Genova e mi candido perché voglio migliorare la vita quotidiana del mio quartiere e della mia città”.

“Sono cresciuta nel Municipio Centro Ovest e, dopo aver viaggiato per formarmi, ho scelto di tornare – spiega Medina Habili, anche lei candidata con AVS -. Mi candido per il Centro Ovest perché voglio dare spazio alle voci degli abitanti anche dentro le istituzioni. Sono laureata in psicologia di comunità e voglio promuovere il benessere delle persone con integrità e metodo. Ho scelto di affidarmi a Fantapolitica per orientarmi in questa nuova sfida, ricevendo sia gli strumenti per affrontarla sia il supporto morale per farlo divertendosi! Il lavoro del Fantateam, svolto con cura e passione, mi ha ispirata nel creare nuove idee per la campagna elettorale”.

“Mi candido per rimettere al centro l’interesse pubblico, per tutelare i beni della città e del mio Municipio, costruire quartieri solidali e dare voce a chi non ce l’ha – dichiara Damiano Gurrieri, candidato consigliere al Municipio VIII e al consiglio comunale di Genova con AVS -. Ho deciso di diventare un Fantacandidat* perché credo nella partecipazione, nella giustizia sociale e in una politica che parte dal basso, a cui i giovani possono dare un grande contributo”.

Tra il 2021 e il 2024, Fantapolitica ha accompagnato diverse decine di percorsi di candidatura, con 19 elette oggi presenti nei consigli comunali e circoscrizionali in 17 regioni italiane. Per il 2025, la rete ha selezionato 9 nuove Fantacandidate in 6 regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Campania, Lombardia e Valle d’Aosta.

Nel 2024, 156mila persone hanno lasciato l’Italia. È come se in un solo anno fossero scomparse intere città come Ravenna, Livorno o Cagliari. 113mila hanno meno di 39 anni. I dati ISTAT parlano chiaro: il +36,5% di espatri rispetto al 2023 segnala un Paese che non ascolta i suoi giovani. In questo scenario di abbandono, Fantapolitica rappresenta un’alternativa concreta, che lavora ogni giorno per riportare lo spazio pubblico al centro del dibattito politico.

Il cuore dell’impegno politico delle Fantacandidate – come sono chiamate dalla comunità di Fantapolitica – mira a costruire una società giusta, ecologista e femminista. Il sostegno a soluzioni abitative per giovani e madri single. Il potenziamento dei servizi nei poliambulatori e negli sportelli comunali. Gli asili nido gratuiti. L’apertura di spazi di aggregazione senza consumazione obbligatoria. La promozione di bandi a sostegno di progetti ed idee dei giovani del territorio. L’estensione del trasporto notturno per contrastare la violenza di genere. Queste sono solo alcune delle proposte portate nei consigli comunali da chi è già stata eletta. Per dimostrare che l’Italia può ancora essere un futuro, non un addio.