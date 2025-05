Solidarietà, la Regione Liguria stanzia 150mila euro a favore del Banco Alimentare

Genova. Via libera, con un decreto dell’assessorato alle Politiche sociali, allo stanziamento di 150mila euro a favore del Banco Alimentare della Liguria, l’associazione che si occupa di assistere le persone in condizione di emarginazione e povertà in tutta Italia e che agisce tramite 379 enti e associazioni caritative convenzionate.

I fondi serviranno per dare un supporto all’associazione nelle sue attività di recupero delle eccedenze alimentari, la riduzione dello spreco di cibo, la distribuzione degli alimenti alle famiglie che ne hanno bisogno.

“Con questo stanziamento di 150mila euro, Regione Liguria rinnova il proprio impegno al fianco di chi quotidianamente opera per contrastare la povertà e l’emarginazione – dice l’assessore al Sociale Massimo Nicolò – il Banco Alimentare rappresenta un punto di riferimento fondamentale, grazie a una rete capillare che garantisce il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Le persone aiutate nel 2024 attraversi gli enti del Banco Alimentare sono circa 60mila, distribuite su tutto il territorio regionale e comprendono tutte le fasce del bisogno: minori, anziani, famiglie, portatori di handicap, senza dimora, tossicodipendenti e altre fasce deboli. Le tonnellate di alimenti raccolte e distribuite nel 2024 sono state circa 2500 per un valore stimato di oltre 7,8 milioni di euro”.

“Ringraziamo la Regione Liguria – conclude Lella Andreghetti, presidente del Banco Alimentare della Liguria – che ancora una volta ci sostiene nella nostra attività a favore di tante persone bisognose presenti nel nostro territorio. È anche grazie a questo contributo che la nostra azione può proseguire quotidianamente”.