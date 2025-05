Regata delle Repubbliche Marinare, Genova trionfa: è il quarto titolo consecutivo. Superata Amalfi nella classifica storica

Genova. Ancora un successo per Genova nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Nella 70ª edizione, svoltasi ad Amalfi, infatti, il galeone di San Giorgio ha trionfato al termine di una gara combattuta fino alla fine. La sfida ha visto il galeone genovese duellare a lungo con gli equipaggi di Pisa e Amalfi. Un testa a testa serrato che si è risolto solo nel tratto finale, quando i genovesi hanno dato vita all’allungo decisivo, tagliando per primi il prestigioso traguardo

Questa vittoria conferma il predominio di Genoa negli ultimi anni in questa manifestazione. Si tratta infatti del quarto successo consecutivo per Genova e del quinto nelle ultime sei edizioni della regata storica La classifica finale ha visto Amalfi piazzarsi al secondo posto, seguita da Pisa in terza posizione. Ultima è arrivata Venezia, con un distacco decisamente marcato.

Una vittoria che porta anche un’altra soddisfazione. Si tratta infatti della 14°esima volta in cui l’equipaggio genovese sale sul gradino più alto del podio, superando quindi Amalfi nella classifica storica che oggi vede ancora avanti Venezia (34 vittorie), seguita da Genova (14 trofei), Amalfi (13) e Pisa (8).

L’equipaggio maschile, allenato da Giulio Basso, Giovanni Calabrese, Stefano Crovetto, e formato da Alessandro Calder (timoniere), Riccardo Altemani, Matteo Bossone, Martino Cappagli, Giacomo Costa, Andrea Licatalosi, Edoardo Marchetti, Giovanni Melegari, Guglielmo Melegari, Enrico Perino, Nicolò Pucci, Edoardo Rocchi, ha condotto la Regata nello specchio acqueo di Amalfi fin dai primi metri, imponendosi di misura sul traguardo finale.

Le prime dichiarazioni a caldo sono state raccolte dai microfoni della Rai. Il timoniere Alessandro Calder ha espresso grande soddisfazione: “È stata un’emozione incredibile, per me è la prima volta che vinco ad Amalfi. Desidero complimentarmi con tutti gli equipaggi avversari perché è stata veramente una gara magnifica. È un risultato storico, dato che Genova non aveva mai ottenuto una vittoria qui ad Amalfi. Dedico questo trionfo a tutti i genovesi, alla mia famiglia e alla mia ragazza.”

Il successo maschile si aggiunge a quello ottenuto nella giornata di sabato dall’equipaggio femminile di Genova, che ha conquistato la vittoria nella propria regata per la seconda volta consecutiva da quando la competizione femminile è stata introdotta. Una doppietta quindi storica.

I commenti

“Complimenti all’equipaggio genovese che ha vinto il Palio delle Repubbliche marinare, portando per il quarto anno consecutivo al successo il galeone bianco e congratulazioni anche all’equipaggio delle ragazze che ieri è riuscito ad affermarsi. Un grande duplice successo arrivato al termine di due gare molto accese”.

Lo hanno detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro: “A nome di tutta la Regione Liguria – dice il presidente – desidero esprimere le mie più vive e sentite congratulazioni all’equipaggio genovese per la straordinaria vittoria conquistata nell’ambito del prestigioso Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Dopo la vittoria dell’equipaggio femminile di ieri, oggi il galeone bianco di Genova ha vinto nettamente, distaccandosi fin da subito. Con questa vittoria in condizioni non proprio favorevoli del mare, Genova si conferma regina del palio remiero”.

“La vittoria – rimarcano il presidente della Regione Liguria e l’assessore regionale allo Sport – è frutto di un grande lavoro da parte di Federazione, Università e Comune di Genova, oltre che di tutto il territorio, impegnati da tempo a far crescere il numero delle società remiere e a infondere la giusta motivazione nella comunità giovanile. Ancora una volta il drago di San Giorgio ha avuto la meglio”.

“L’importanza del palio – concludono – non risiede solo nell’aspetto sportivo, ma anche in quello storico che rinsalda le antiche identità e crea sempre un grande senso di comunità”.