Recco, il Comune ottiene finanziamento per digitalizzare gli sportelli unici per attività produttive e per l’edilizia

Il Comune di Recco ha ottenuto un finanziamento di 11.869 euro nell’ambito del programma “PA digitale 2026” per la digitalizzazione delle procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) e dello Sportello Unico per l’Edilizia (Sue).

Fondi per due settori cruciali per lo sviluppo del territorio che consentiranno di accelerare il processo di modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Il sindaco Carlo Gandolfo dichiara: “Queste risorse ci permetteranno di fare un altro importante passo avanti nel percorso di digitalizzazione del nostro Comune. La modernizzazione degli sportelli Suap e Sue incide direttamente sulla semplificazione delle procedure e sulla capacità del territorio di attrarre investimenti e facilitare le iniziative economiche e edilizie. Inoltre l’arrivo dei fondi testimonia il nostro impegno costante nel cogliere tutte le opportunità disponibili per migliorare i servizi”.