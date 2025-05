Recco, arriva l’estate: parcheggi, nuove zone a disco orario in via Montefiorito e via Mulinetti

Recco. La Giunta Gandolfo ha approvato una delibera che introduce nuove zone a sosta limitata (ZSL) modificando le esistenti, con l’obiettivo di rendere la sosta dei residenti più semplice e disciplinare il parcheggio soprattutto in vista della stagione estiva. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 15 giugno.



Le principali modifiche riguardano l’istituzione di una nuova ZSL, a disco orario, limitatamente alla stagione balneare, per due ore in via Montefiorito e in via Mulinetti, dalle ore 08 alle 13 e dalle ore 15 alle 20, di tutti i giorni feriali, escluse quindi le domeniche e le festività infrasettimanali; le regole della ZSL sarà quindi uniformata su tutto il territorio. I residenti muniti di apposito contrassegno telematico potranno sostare senza limitazioni orarie. I proprietari di seconde case non saranno penalizzati perché, equiparati ai residenti, hanno diritto al ritiro di un bollino legato alla Tari. Inoltre, per uniformare la disciplina, anche in via L.M. Ansaldo la sosta a limitazione temporale con disco orario è stata portata a due ore, con i medesimi orari e condizioni delle nuove ZSL.



“Vogliamo rispondere concretamente alle richieste dei residenti di via Montefiorito e via Mulinetti, spesso penalizzati dalla sosta prolungata dei non residenti, soprattutto durante la stagione estiva. L’estensione e l’uniformazione della ZSL garantiscono una maggiore disponibilità di parcheggio per chi vive a Recco, pur continuando ad accogliere i visitatori in modo ordinato. È un provvedimento che va nella direzione di una migliore vivibilità e gestione del territorio, integrando e aggiornando le precedenti normative sulla sosta limitata”.